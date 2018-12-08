На Кримському мосту помітили колону військової техніки РФ: відео

8 грудня Росія перекинула на територію окупованого Криму велику кількість військової техніки. Колону помітили, коли вона проїжджала по Кримському мості.

Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

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Він відзначив, що запис був зроблений саме в суботу, 8 грудня.

По Керченському мосту пересувається колона військової техніки до окупованого Криму. Нервують небраття,

— написав військовий.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що РФ перекинула новий військовий корабель до тимчасово окупованого Криму. Йдеться про мале ракетне судно "Орехово-Зуєво". Постійним місцем дислокації цього корабля має стати Севастополь.



Окрім того, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної. Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.