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      На Кримському мосту помітили колону військової техніки РФ: відео

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      Росія перекинула в Крим нову бойову техніку
      Росія перекинула в Крим нову бойову техніку / Скрін з відео

      8 грудня Росія перекинула на територію окупованого Криму велику кількість військової техніки. Колону помітили, коли вона проїжджала по Кримському мості.

      Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

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      Він відзначив, що запис був зроблений саме в суботу, 8 грудня.

      По Керченському мосту пересувається колона військової техніки до окупованого Криму. Нервують небраття,
      — написав військовий.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що РФ перекинула новий військовий корабель до тимчасово окупованого Криму. Йдеться про мале ракетне судно "Орехово-Зуєво". Постійним місцем дислокації цього корабля має стати Севастополь. 

      Окрім того, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної. Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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