На Крымском мосту заметили колонну военной техники РФ: видео

8 декабря Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма большое количество военной техники. Колонну заметили, когда она проезжала по Крымскому мосту.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

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Он отметил, что запись была сделана именно в субботу, 8 декабря.

По Керченскому мосту передвигается колонна военной техники в оккупированный Крым. Нервничают небратья,

– написал военный.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что РФ перебросила новый военный корабль во временно оккупированный Крым. Речь идет о малом ракетном судне "Орехово-Зуево". Постоянным местом дислокации этого корабля должен стать Севастополь.



Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной. Украина должна быть готова к худшему развитию событий.