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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      На Крымском мосту заметили колонну военной техники РФ: видео

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      Россия перебросила в Крым новую боевую технику
      Россия перебросила в Крым новую боевую технику / Фото из открытых источников

      8 декабря Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма большое количество военной техники. Колонну заметили, когда она проезжала по Крымскому мосту.

      Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

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      Он отметил, что запись была сделана именно в субботу, 8 декабря.

      По Керченскому мосту передвигается колонна военной техники в оккупированный Крым. Нервничают небратья,
      – написал военный.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что РФ перебросила новый военный корабль во временно оккупированный Крым. Речь идет о малом ракетном судне "Орехово-Зуево". Постоянным местом дислокации этого корабля должен стать Севастополь.

      Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной. Украина должна быть готова к худшему развитию событий.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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