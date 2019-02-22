В Крыму произошло смертельное ДТП с участием военной техники оккупантов: фото

В Белогорском районе оккупированного Россией Крыма на трассе Симферополь – Керчь произошло ДТП с участием военного транспорта. Так, грузовой автомобиль КамАЗ, перевозивший российскую артиллерийскую самоходную установку, столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.

В результате этой аварии погиб один человек, еще одного – удалось спасти. По данным оккупационных властей на полуострове, ДТП будто спровоцировал легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и столкнулся с военным грузовиком, передает "Керч.фм".

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Известно, что авария произошла вечером 21 февраля. В российской администрации на аннексированном полуострове добавляют, что гражданскиое и военное транспортные средства столкнулись возле села Ароматное.



Фото с места аварии в оккупированном Крыму

По неподтвержденным данным, погиб водитель автомобиля Lada Largus.



Разбитая легковушка

Отметим, что военная техника на дорогах оккупированного Крыма – не новинка. В сети часто появляются фото целых колонн военной техники, которую перебрасывают из одного крымского города в другой. Также в 2019 году россияне начали активно переправлять на территорию аннексированного полуострова самолеты-истребители. Кроме этого, оккупанты анонсируют и уже проводят много военных учений в Крыму.