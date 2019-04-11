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      На тлі навчань НАТО: окупанти поблизу берегів Криму виконали "електронні пуски ракет"

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      Навчання Чорноморського флоту РФ поблизу берегів окупованого Криму
      Навчання Чорноморського флоту РФ поблизу берегів окупованого Криму / прес-служба Міноборони РФ

      Морська авіація та екіпаж підводного корабля "Ростов-на-Дону" провели спільні навчання біля берегів анексованого Криму. Так, російські окупанти вирішили побрязкати зброєю на тлі військово-морських сил НАТО "Морський щит – 2019".

      В рамках вчення екіпаж російського підводного човна виконав спливання на поверхню, в ході якого отримав сигнал на застосування ракетного комплексу по морських і берегових цілях умовного противника, передає прес-служба Мінобори РФ.

      Читайте також: Військовий корабель РФ проведе у Чорному морі артилерійські стрільби і електронний запуск ракет

      Після проведення екстреного занурення окупанти провели електронні пуски ракет. Своєю чергою, екіпажі літака Бе-12 і двох протичовнових вертольотів Ка-27М морської авіації ЧФ піднялися в небо з аеродромів окупованого Криму і відпрацювали комплекс заходів з пошуку підводних човнів умовного противника. При цьому вертольоти Ка-27М задіяли опускну гідроакустичну станцію (ГАС) з метою виявлення підводних цілей.

      Крім того, екіпажі вертольотів відпрацьовували завдання з передачі даних від ГАС на протичовновий корабель "для завдання умовного торпедного і бомбового удару по підводному човні".

      Планові заходи бойової підготовки проходять на тлі вчення військово-морських сил НАТО "Морський щит-2019". Це послужило хорошою підмогою для відпрацювання навчально-бойових завдань за своїм призначенням в умовах реальної обстановки,
      – мовиться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Чорне море Анексія Криму Зброя
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