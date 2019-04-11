На тлі навчань НАТО: окупанти поблизу берегів Криму виконали "електронні пуски ракет"

Морська авіація та екіпаж підводного корабля "Ростов-на-Дону" провели спільні навчання біля берегів анексованого Криму. Так, російські окупанти вирішили побрязкати зброєю на тлі військово-морських сил НАТО "Морський щит – 2019".

В рамках вчення екіпаж російського підводного човна виконав спливання на поверхню, в ході якого отримав сигнал на застосування ракетного комплексу по морських і берегових цілях умовного противника, передає прес-служба Мінобори РФ.

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Після проведення екстреного занурення окупанти провели електронні пуски ракет. Своєю чергою, екіпажі літака Бе-12 і двох протичовнових вертольотів Ка-27М морської авіації ЧФ піднялися в небо з аеродромів окупованого Криму і відпрацювали комплекс заходів з пошуку підводних човнів умовного противника. При цьому вертольоти Ка-27М задіяли опускну гідроакустичну станцію (ГАС) з метою виявлення підводних цілей.

Крім того, екіпажі вертольотів відпрацьовували завдання з передачі даних від ГАС на протичовновий корабель "для завдання умовного торпедного і бомбового удару по підводному човні".

Планові заходи бойової підготовки проходять на тлі вчення військово-морських сил НАТО "Морський щит-2019". Це послужило хорошою підмогою для відпрацювання навчально-бойових завдань за своїм призначенням в умовах реальної обстановки,

– мовиться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.