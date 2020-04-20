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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Россия заблокировала первый иностранный государственный сайт – Минреинтеграции Украины

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      У РФ заблокували сайт Мінреінтеграції України / westnewsrj.com.

      Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса.

      Поки що невідомо, чи сайт Мінреінтеграції заблокували тільки на території Росії, чи на тимчасово окупованих Росією територіях України також. Про це повідомили у відомстві.

      Зверніть увагу Окупований Донбас: яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО

      Сталося це через інформацію щодо коронавірусу. Російська влада повідомила, що "претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі".

      РФ занепокоїла інформація щодо дефіциту тестів на коронавірус та замовчування діагнозу. А також про те, що у лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації.

      До того ж, Роскомнагляд і Генпрокуратура РФ продовжують не розголошувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО та в Криму.

      Увага! В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.

      "Впевнені, що приховування російською окупаційною "владою" в Донецькій і Луганській областях та в Криму реальних даних про захворюваність на коронавірус – це лише привід для блокування сайту нашого міністерства", – наголосили у Мінреінтеграції.

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса Новости России
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