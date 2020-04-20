20:53
20 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Росія заблокувала перший іноземний державний сайт – Мінреінтеграції України

      - Читать новость на русском
      У РФ заблокували сайт Мінреінтеграції України / westnewsrj.com.

      Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури Російської Федерації заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це перший випадок блокування в Росії іноземного державного ресурсу.

      Поки що невідомо, чи сайт Мінреінтеграції заблокували тільки на території Росії, чи на тимчасово окупованих Росією територіях України також. Про це повідомили у відомстві.

      Зверніть увагу Окупований Донбас: яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО

      Сталося це через інформацію щодо коронавірусу. Російська влада повідомила, що "претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі".

      РФ занепокоїла інформація щодо дефіциту тестів на коронавірус та замовчування діагнозу. А також про те, що у лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації.

      До того ж, Роскомнагляд і Генпрокуратура РФ продовжують не розголошувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО та в Криму.

      Увага! В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.

      "Впевнені, що приховування російською окупаційною "владою" в Донецькій і Луганській областях та в Криму реальних даних про захворюваність на коронавірус – це лише привід для блокування сайту нашого міністерства", – наголосили у Мінреінтеграції.

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Головні новини 20 квітня: коли в Україні буде пік COVID-19, втрати на війні
      Альона Захарова
      сьогодні , 12:00 Карантин відкрив нам очі
      Даша Малахова