Росія заблокувала перший іноземний державний сайт – Мінреінтеграції України

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури Російської Федерації заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це перший випадок блокування в Росії іноземного державного ресурсу.

Поки що невідомо, чи сайт Мінреінтеграції заблокували тільки на території Росії, чи на тимчасово окупованих Росією територіях України також. Про це повідомили у відомстві.

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Сталося це через інформацію щодо коронавірусу. Російська влада повідомила, що "претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі".

РФ занепокоїла інформація щодо дефіциту тестів на коронавірус та замовчування діагнозу. А також про те, що у лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації.

До того ж, Роскомнагляд і Генпрокуратура РФ продовжують не розголошувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО та в Криму.

Увага! В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.

"Впевнені, що приховування російською окупаційною "владою" в Донецькій і Луганській областях та в Криму реальних даних про захворюваність на коронавірус – це лише привід для блокування сайту нашого міністерства", – наголосили у Мінреінтеграції.