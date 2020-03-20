Окупований Донбас: яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО

Точно невідомо, чи є хворі на коронавірус в ОРДЛО. Але ця інформація навмисно приховується.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, ситуація із боротьбою з коронавірусом в ОРДЛО складна. Окуповані Росією території не забезпечені елементарними медичними засобами і ліками.

Точних відомостей про хворих на коронавірус на окупованих територіях Донбасу немає. За деякими даними, в обласній Луганській лікарні розгорнути додаткові заходи, збільшено кількість місць для пацієнтів. Також зросла кількість пацієнтів у четвертій лікарні в Луганську. Але їм ставлять діагноз ГРВІ або ГРЗ. Сплеск захворюваності є, але дані приховуються,

– говорить Снєгирьов.

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Як наголошує експерт: закриття Україною пропускних пунктів з ОРДЛО доречне. Щодня лише в один бік потік людей складає до десяти тисяч. Це може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію в Україні.

В ОРДЛО з моменту окупації Росією була постійно катастрофічна ситуація з ліками. Бракує лікарів. Немає тестів для виявлення коронавірусу. До того ж, Росія заборонила перетин кордону з окупованими територіями Донбасу. Тобто зрозуміло, що там не контролюється ситуація з розповсюдженням коронавірусу,

– розповідає Дмитро Снєгирьов.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків хвороби, 3 – летальні. Першою померла 71-річна жінка з Радомишля, 17 березня померла 33-річна жінка з Чернівців, яка мала супутні неврологічні захворювання. 19 березня – 54-річна жінка в Івано-Франківську.

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припинені залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Військових на Донбасі забезпечили 16 тисячами медичних масок, а також апаратами штучної вентиляції легень.

Бойовики на Донбасі опівночі 21 березня закривають пункти пропуску на лінії зіткнення. Люди, які проживають на окупованих територіях, ще матимуть змогу туди повернутися.



Як уникнути коронавірусу / Інфографіка 24 каналу