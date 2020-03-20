Окупований Донбас: яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО
Точно невідомо, чи є хворі на коронавірус в ОРДЛО. Але ця інформація навмисно приховується.
Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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За його словами, ситуація із боротьбою з коронавірусом в ОРДЛО складна. Окуповані Росією території не забезпечені елементарними медичними засобами і ліками.
Точних відомостей про хворих на коронавірус на окупованих територіях Донбасу немає. За деякими даними, в обласній Луганській лікарні розгорнути додаткові заходи, збільшено кількість місць для пацієнтів. Також зросла кількість пацієнтів у четвертій лікарні в Луганську. Але їм ставлять діагноз ГРВІ або ГРЗ. Сплеск захворюваності є, але дані приховуються,
– говорить Снєгирьов.
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Як наголошує експерт: закриття Україною пропускних пунктів з ОРДЛО доречне. Щодня лише в один бік потік людей складає до десяти тисяч. Це може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію в Україні.
В ОРДЛО з моменту окупації Росією була постійно катастрофічна ситуація з ліками. Бракує лікарів. Немає тестів для виявлення коронавірусу. До того ж, Росія заборонила перетин кордону з окупованими територіями Донбасу. Тобто зрозуміло, що там не контролюється ситуація з розповсюдженням коронавірусу,
– розповідає Дмитро Снєгирьов.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків хвороби, 3 – летальні. Першою померла 71-річна жінка з Радомишля, 17 березня померла 33-річна жінка з Чернівців, яка мала супутні неврологічні захворювання. 19 березня – 54-річна жінка в Івано-Франківську.
- В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
- З 18 березня в Україні припинені залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
- Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
- Військових на Донбасі забезпечили 16 тисячами медичних масок, а також апаратами штучної вентиляції легень.
- Бойовики на Донбасі опівночі 21 березня закривають пункти пропуску на лінії зіткнення. Люди, які проживають на окупованих територіях, ще матимуть змогу туди повернутися.