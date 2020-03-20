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      Оккупированный Донбасс: ситуация с коронавирусом в ОРДЛО

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      Точно неизвестно, есть ли больные коронавирусом в ОРДЛО. Но эта информация намеренно скрывается.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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      По его словам, ситуация с борьбой с коронавирусом в ОРДЛО сложная. Оккупированные Россией территории не обеспечены элементарными медицинскими средствами и лекарствами.

      Точных сведений о больных коронавирусом на оккупированных территориях Донбасса нет. По некоторым данным, в областной Луганской больнице развернуты дополнительные меры, увеличено количество мест для пациентов. Также возросло количество пациентов в четвертой больнице в Луганске. Но им ставят диагноз ОРВИ или ОРЗ. Всплеск заболеваемости есть, но данные скрываются,
      – говорит Снегирев.

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      Как отмечает эксперт: закрытие Украиной пропускных пунктов с ОРДЛО уместно. Ежедневно только в одну сторону поток людей составляет до десяти тысяч. Это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в Украине.

      В ОРДЛО с момента оккупации Россией была постоянно катастрофическая ситуация с лекарствами. Не хватает врачей. Нет тестов для выявления коронавируса. К тому же, Россия запретила пересечение границы с оккупированными территориями Донбасса. То есть понятно, что там не контролируется ситуация с распространением коронавируса,
      – рассказывает Дмитрий Снегирев.

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев болезни, 3 – летальные. Первой умерла 71-летняя женщина из Радомышля, 17 марта скончалась 33-летняя женщина из Черновцов, которая имела сопутствующие неврологические заболевания. 19 марта – 54-летняя женщина в Ивано-Франковске.
      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине приостановлены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
      • Военных на Донбассе обеспечили 16 тысячами медицинских масок, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.
      • Боевики на Донбассе в полночь 21 марта закрывают пункты пропуска на линии соприкосновения. Люди, проживающие на оккупированных территориях, еще смогут туда вернуться.

      коронавірус
      Как избежать коронавируса / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Война на Донбассе
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