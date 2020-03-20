Оккупанты убили украинского военного на Донбассе, еще один – ранен
В течение суток 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один – получил ранения.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия, гранатометами различных систем, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно вблизи:
- Красногоровки;
- Лебединского;
- Павлополя;
- Васильевки;
- Авдеевки;
- Славного.
Еще 7 раз оккупанты обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку:
- Крымского;
- Новолуганского;
- Новотошковского;
- Новоалександровки.
От пули снайпера погиб 35-летний сержант 30-й ОМБр имени Константина Острожского.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают ежедневно обстреливать наши позиции. С начала года на Донбассе уже погибло более 20 военных – поименный список здесь.