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      Оккупанты убили украинского военного на Донбассе, еще один – ранен

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      В течение суток 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один – получил ранения.

      Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия, гранатометами различных систем, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно вблизи:

      • Красногоровки;
      • Лебединского;
      • Павлополя;
      • Васильевки;
      • Авдеевки;
      • Славного.

      Еще 7 раз оккупанты обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку:

      • Крымского;
      • Новолуганского;
      • Новотошковского;
      • Новоалександровки.

      От пули снайпера погиб 35-летний сержант 30-й ОМБр имени Константина Острожского.

      С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают ежедневно обстреливать наши позиции. С начала года на Донбассе уже погибло более 20 военных – поименный список здесь.

      карта донбасу окуповані території
      Карта оккупированных территорий / 24 канал

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Новости России Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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