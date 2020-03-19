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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как украинская армия готовится к распространению коронавируса: детали от штаба ООС

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      Вооруженные силы Украины на Донбассе обеспечили 16 тысячами медицинских масок, а также 24 аппаратами искусственной вентиляции легких. В ближайшее время ожидается поступление дополнительной помощи от благотворительных организаций.

      Среди украинских военных пока не обнаружено ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС на своей странице в фейсбук.

      Важно Призыва в армию во время карантина не будет

      Как украинская армия готовится к распространению коронавируса

      • Украинским бойцам организовали поставки защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, а также быстрых лабораторных тестов для диагностики острого респираторного заболевания Covid-19.
      • Сейчас в ВСУ есть четыре военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему больных изоляторы общей вместимостью до 200 коек.
      • В Мариуполе Донецкой области на случай массового поступления инфицированных дополнительно установят 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя.
      • Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
      • В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся обучения по работе в случае обнаружения Covid-19. Тренировки проходят все, кто может быть причастен к транспортировке, изоляции, приему и лечения больных.
      • На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения ООС ведется температурный скрининг лиц, прибывающих с временно оккупированной территории Украины.

      Что известно о пересечение границы с оккупированными территориями во время карантина

      • 15 марта штаб Операции Объединенных сил объявил, что на две недели закрывает пункты пропуска на Донбассе.
      • После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места проживания на такой территории. Они также будут проходить температурный скрининг и осмотр медработника.
      • Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения. Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.
      • Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%.
      • Оккупанты объявили о закрытии с полуночи 21 марта пунктов пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. В то же время жители оккупированных территорий еще смогут вернуться туда.

      окуповані території
      Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы

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      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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