Как украинская армия готовится к распространению коронавируса: детали от штаба ООС

Вооруженные силы Украины на Донбассе обеспечили 16 тысячами медицинских масок, а также 24 аппаратами искусственной вентиляции легких. В ближайшее время ожидается поступление дополнительной помощи от благотворительных организаций.

Среди украинских военных пока не обнаружено ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС на своей странице в фейсбук.

Важно Призыва в армию во время карантина не будет

Как украинская армия готовится к распространению коронавируса

Украинским бойцам организовали поставки защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, а также быстрых лабораторных тестов для диагностики острого респираторного заболевания Covid-19.

Сейчас в ВСУ есть четыре военных мобильных госпиталя , где подготовлены к приему больных изоляторы общей вместимостью до 200 коек.

, где подготовлены к приему больных изоляторы общей вместимостью до 200 коек. В Мариуполе Донецкой области на случай массового поступления инфицированных дополнительно установят 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя.

Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся обучения по работе в случае обнаружения Covid-19. Тренировки проходят все, кто может быть причастен к транспортировке, изоляции, приему и лечения больных.

На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения ООС ведется температурный скрининг лиц, прибывающих с временно оккупированной территории Украины.

Что известно о пересечение границы с оккупированными территориями во время карантина

15 марта штаб Операции Объединенных сил объявил, что на две недели закрывает пункты пропуска на Донбассе.

После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места проживания на такой территории. Они также будут проходить температурный скрининг и осмотр медработника.

Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения. Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.

Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%.

Оккупанты объявили о закрытии с полуночи 21 марта пунктов пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. В то же время жители оккупированных территорий еще смогут вернуться туда.



Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы