Як українська армія готується до поширення коронавірусу: деталі від штабу ООС

Збройні сили України на Донбасі забезпечили 16 тисячами медичних масок, а також апаратами штучної вентиляції легень. Найближчим часом очікується надходження додаткової допомоги від благодійних організацій.

Серед українських військових наразі не виявлено жодного підтвердженого випадку інфікування коронавірусом. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Призову в армію під час карантину не буде

Підготовка ЗСУ до поширення коронавірусу: головне

Українським бійцям організували поставки захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, а також швидких лабораторних тестів для діагностики гострого респіраторного захворювання Covid-19.

Наразі в ЗСУ є чотири військові мобільні госпіталі , де підготовлені до прийому хворих ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок.

, де підготовлені до прийому хворих ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. У Маріуполі Донецької області на випадок масового надходження інфікованих додатково встановлять 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю.

Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

У мобільних госпіталях кожні два тижні проводяться навчання по роботі в разі виявлення Covid-19. Тренування проходять усі, хто може бути причетним до транспортування, ізоляції, прийому та лікування хворих.

На усіх шести контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення ООС ведеться температурний скринінг осіб, що прибувають з тимчасово окупованої території України.

Що відомо про перетин кордону з окупованими територіями під час карантину

15 березня штаб Операції Об'єднаних сил оголосив, що на два тижні закриває пункти пропуску на Донбасі.

Після введення карантину потрапити на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території. Вони також проходитимуть температурний скринінг та огляд медпрацівника.

Однак у випадку критично важливих життєвих обставин українці зможуть перетнути лінію розмежування. Рішення про пропуск прийматиме лише командувач Об'єднаних сил, індивідуально розглянувши кожну ситуацію.

Наразі потік через КПВВ на Донбасі знизився на 90%.

Окупанти оголосили про закриття з опівночі 21 березня пунктів пропуску на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас жителі окупованих територій ще матимуть змогу повернутися туди.



Як перетнути лінію розмежування на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби