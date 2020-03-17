21:43
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії
      Вєсті Кремля
      21:01, сьогодні
      Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні через коронавірус збираються перенести весняний призов: деталі

      -
      Призов в армію збираються перенести / "РБК-Україна"

      Через активне поширення коронавірусу Covid-19 у світі та введення суворих карантинних заходів в Україні у Генштабі ЗСУ опрацьовують питання щодо перенесення призову в армію. Так, призовників уже перестають викликати до спецдільниць та обласних збірних пунктів.

      Найімовірніше, весняний призов перенесуть на літо, інформує ТСН. Від 18 березня призовників перестануть викликати до збірних пунктів задля збереження їх життя та здоров'я.

      До теми Особливу увагу через коронавірус приділять здоров'ю військових, – Зеленський

      Таке рішення Генштабу буде виконуватись до окремого розпорядження.

      Призов в армію, можливо, відновлять у травні – червні.

      Цікаво, що на Харківщині вже скасували весняний призов. Молодих людей не викликатимуть до військових частин, щонайменше, до 3 квітня.

      Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень – червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні – червні,
      – розповів місцевим ЗМІ Харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.

      Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

      • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
      • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
      • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
      • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус карантин обмеження в Україні
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Збройні сили України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:20 Якої підтримки потребує бізнес під час карантину: пояснення юристів
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 20:56 Головні новини 17 березня: 14 підтверджених випадків коронавірусу та рішення Верховної Ради
      Анастасія Зазуляк
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 20:41 Хто "пристроїв" Венедіктову та як працюватиме прокуратура, – пояснення експертів
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук