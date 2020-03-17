В Україні через коронавірус збираються перенести весняний призов: деталі

Через активне поширення коронавірусу Covid-19 у світі та введення суворих карантинних заходів в Україні у Генштабі ЗСУ опрацьовують питання щодо перенесення призову в армію. Так, призовників уже перестають викликати до спецдільниць та обласних збірних пунктів.

Найімовірніше, весняний призов перенесуть на літо, інформує ТСН. Від 18 березня призовників перестануть викликати до збірних пунктів задля збереження їх життя та здоров'я.

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Таке рішення Генштабу буде виконуватись до окремого розпорядження.

Призов в армію, можливо, відновлять у травні – червні.

Цікаво, що на Харківщині вже скасували весняний призов. Молодих людей не викликатимуть до військових частин, щонайменше, до 3 квітня.

Зараз нами відпрацьовуються пропозиції про перенесення термінів призову на строкову військову службу на травень – червень. Відправлення у військові частини мали початися приблизно з 7 квітня, а тепер вони будуть у травні – червні,

– розповів місцевим ЗМІ Харківський обласний військовий комісар Юрій Калгушкін.

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу