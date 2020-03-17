В Украине из-за коронавируса собираются перенести весенний призыв: детали

Из-за активного распространения коронавируса Covid-19 в мире и введение строгих карантинных мер в Украине в Генштабе ВСУ прорабатывают вопрос о переносе призыва в армию. Так, призывников уже перестают вызывать в спецучастки и областные сборные пункты.

Скорее всего, весенний призыв перенесут на лето, сообщает ТСН. С 18 марта призывников перестанут вызывать в сборные пункты для сохранения их жизни и здоровья.

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Такое решение Генштаба будет выполняться до отдельного распоряжения.

Призыв в армию, возможно, восстановят в мае – июне.

Интересно, что на Харьковщине уже отменили весенний призыв. Молодых людей не будут вызывать в воинские части, по меньшей мере, до 3 апреля.

Сейчас нами отрабатываются предложения о переносе сроков призыва на срочную военную службу на май – июнь. Отправления в военные части должны были начаться примерно с 7 апреля, а теперь они будут в мае – июне,

– рассказал местным СМИ харьковский областной военный комиссар Юрий Калгушкин.

Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа– и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.



Карантинные меры в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала