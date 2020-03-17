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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      00:57, 25 июля 2019
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      В Украине из-за коронавируса собираются перенести весенний призыв: детали

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      Из-за активного распространения коронавируса Covid-19 в мире и введение строгих карантинных мер в Украине в Генштабе ВСУ прорабатывают вопрос о переносе призыва в армию. Так, призывников уже перестают вызывать в спецучастки и областные сборные пункты.

      Скорее всего, весенний призыв перенесут на лето, сообщает ТСН. С 18 марта призывников перестанут вызывать в сборные пункты для сохранения их жизни и здоровья.

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      Такое решение Генштаба будет выполняться до отдельного распоряжения.

      Призыв в армию, возможно, восстановят в мае – июне.

      Интересно, что на Харьковщине уже отменили весенний призыв. Молодых людей не будут вызывать в воинские части, по меньшей мере, до 3 апреля.

      Сейчас нами отрабатываются предложения о переносе сроков призыва на срочную военную службу на май – июнь. Отправления в военные части должны были начаться примерно с 7 апреля, а теперь они будут в мае – июне,
      – рассказал местным СМИ харьковский областной военный комиссар Юрий Калгушкин.

      Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

      • Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
      • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа– и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус карантин обмеження в Україні
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Вооруженные силы Украины
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