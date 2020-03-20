Окупанти вбили українського війського на Донбасі, ще один – поранений

Упродовж доби 19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Окупанти обстріляли наші позиції забороненою мінськими домовленостями зброєю, гранатометами різних систем, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю, повідомили у пресштабі ООС. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме поблизу:

Красногорівки;

Лебединського;

Павлополя;

Василівки;

Авдіївки;

Славного.

Ще 7 разів окупанти обстріляли позиції ООС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:

Кримського;

Новолуганського;

Новотошківського;

Новоолександрівки.

Від кулі снайпера загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують щодня обстрілювати наші позиції. Від початку року на Донбасі уже загинуло більше 20 військових – поіменний список тут.



Карта окупованих територій / 24 канал