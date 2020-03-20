В Мариуполе еще 5 подозрений на коронавирус: детали

Единственный пока подтвержденный случай инфицирования коронавируса в Донецкой области зафиксировали в Мариуполе. В то же время еще 5 человек в городе проверяют на инфицирование Covid-2019.

Все контактировавшие с больным мариупольцем, пока здоровы. Об этом рассказала заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова, пишет Укринформ.

К слову В Донецкой ОГА рассказали о состоянии больного коронавирусом мариупольца

Однако у 5 человек было отобрано биологические образцы и отправлены на тестирование в Киев. Наряду с одним положительным тестом на Covid–2019 19 марта обнаружили еще 4 отрицательных. Однако, исследования продолжают, чтобы избежать дальнейшего распространения.

Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев болезни, 3 из них – летальные: первой умерла 71–летняя женщина с Радомышля, 17 марта умерла 33–летняя женщина из Черновцов, которая имела сопутствующие неврологические заболевания. 19 марта от коронавируса умерла 54–летняя женщина в Ивано–Франковске.

Общее количество подтвержденных случаев:

В Черновицкой области – 15;

В Киевской области – 2;

В Киеве – 2;

В Днипропетровской – 2;

В Житомирской области – 2;

В Житомире – 1;

В Донецкой области – 1;

В Ивано–Франковской – 1.

Среди больных в Черновицкой области трое детей 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова на Киевщине.

Всего с начала года Центр общественного здоровья проверил уже 308 подозрений на инфицирование. 33 из них еще исследуют.