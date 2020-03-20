04:36
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Мариуполе еще 5 подозрений на коронавирус: детали

      - Читати новину українською

      Единственный пока подтвержденный случай инфицирования коронавируса в Донецкой области зафиксировали в Мариуполе. В то же время еще 5 человек в городе проверяют на инфицирование Covid-2019.

      Все контактировавшие с больным мариупольцем, пока здоровы. Об этом рассказала заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова, пишет Укринформ.

      К слову В Донецкой ОГА рассказали о состоянии больного коронавирусом мариупольца

      Однако у 5 человек было отобрано биологические образцы и отправлены на тестирование в Киев. Наряду с одним положительным тестом на Covid–2019 19 марта обнаружили еще 4 отрицательных. Однако, исследования продолжают, чтобы избежать дальнейшего распространения.

      Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

      По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев болезни, 3 из них – летальные: первой умерла 71–летняя женщина с Радомышля, 17 марта умерла 33–летняя женщина из Черновцов, которая имела сопутствующие неврологические заболевания. 19 марта от коронавируса умерла 54–летняя женщина в Ивано–Франковске.

      Общее количество подтвержденных случаев:

      • В Черновицкой области – 15;
      • В Киевской области – 2;
      • В Киеве – 2;
      • В Днипропетровской – 2;
      • В Житомирской области – 2;
      • В Житомире – 1;
      • В Донецкой области – 1;
      • В Ивано–Франковской – 1.

      Среди больных в Черновицкой области трое детей 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова на Киевщине.

      Всего с начала года Центр общественного здоровья проверил уже 308 подозрений на инфицирование. 33 из них еще исследуют.

       

      В Ухане намеренно занижают количество новых случаев коронавируса, – врач
      19 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Здоровье Новости Донецка Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      19 марта , 22:00 Гречка, как лучшая российская валюта, или Плохие новости для России
      Запретное мнение
      19 марта , 21:48 Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, Италия усиливает карантин
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      19 марта , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      19 марта , 21:10 Китай после хаоса коронавируса: станет ли страна более авторитарной
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук