В Мариуполе еще 5 подозрений на коронавирус: детали
Единственный пока подтвержденный случай инфицирования коронавируса в Донецкой области зафиксировали в Мариуполе. В то же время еще 5 человек в городе проверяют на инфицирование Covid-2019.
Все контактировавшие с больным мариупольцем, пока здоровы. Об этом рассказала заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова, пишет Укринформ.
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Однако у 5 человек было отобрано биологические образцы и отправлены на тестирование в Киев. Наряду с одним положительным тестом на Covid–2019 19 марта обнаружили еще 4 отрицательных. Однако, исследования продолжают, чтобы избежать дальнейшего распространения.
Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили
По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев болезни, 3 из них – летальные: первой умерла 71–летняя женщина с Радомышля, 17 марта умерла 33–летняя женщина из Черновцов, которая имела сопутствующие неврологические заболевания. 19 марта от коронавируса умерла 54–летняя женщина в Ивано–Франковске.
Общее количество подтвержденных случаев:
- В Черновицкой области – 15;
- В Киевской области – 2;
- В Киеве – 2;
- В Днипропетровской – 2;
- В Житомирской области – 2;
- В Житомире – 1;
- В Донецкой области – 1;
- В Ивано–Франковской – 1.
Среди больных в Черновицкой области трое детей 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова на Киевщине.
Всего с начала года Центр общественного здоровья проверил уже 308 подозрений на инфицирование. 33 из них еще исследуют.