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      У Маріуполі ще 5 підозр на коронавірус: деталі

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      У Маріуполі ще 5 підозр на коронавірус: деталі / GettyImages

      Єдиний поки підтверджений випадок інфікування коронавірусом у Донецькій області зафіксували у Маріуполі. Водночас ще 5 осіб у місті перевіряють на інфікування Covid-2019.

      Усі, хто контактували із хворим маріупольцем, наразі здорові. Про це розповіла заступниця Маріупольського міського голови Ксенія Сухова, пише Укрінформ.

      До слова В Донецькій ОДА розповіли про стан хворого на коронавірус маріупольця

      Однак у 5 осіб було відібрано біологічні зразки і відправлено на тестування у Київ. Поряд із одним позитивним тестом на Covid-2019 19 березня виявили ще 4 негативних. Однак, дослідження продовжують, аби уникнути подальшого розповсюдження.

      Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

      Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків хвороби, 3 з них – летальні: першою померла 71-річна жінка з Радомишля, 17 березня померла 33-річна жінка з Чернівців, яка мала супутні неврологічні захворювання. 19 березня від коронавірусу померла 54-річна жінка в Івано-Франківську.

      Загальна кількість підтверджених випадків:

      • У Чернівецькій області – 15;
      • У Київській області – 2;
      • У Києві – 2;
      • У Дніпропетровській – 2;
      • У Житомирській області – 2;
      • У Житомирі – 1;
      • У Донецькій області – 1;
      • В Івано-Франківській – 1.

      Серед хворих у Чернівецькій області є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова на Київщині.

      Загалом від початку року Центр громадського здоров'я перевірив уже 308 підозр на інфікування. 33 з них ще досліджують.

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      19 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Новини Донецька Новини України
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