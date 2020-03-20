У Маріуполі ще 5 підозр на коронавірус: деталі

Єдиний поки підтверджений випадок інфікування коронавірусом у Донецькій області зафіксували у Маріуполі. Водночас ще 5 осіб у місті перевіряють на інфікування Covid-2019.

Усі, хто контактували із хворим маріупольцем, наразі здорові. Про це розповіла заступниця Маріупольського міського голови Ксенія Сухова, пише Укрінформ.

До слова В Донецькій ОДА розповіли про стан хворого на коронавірус маріупольця

Однак у 5 осіб було відібрано біологічні зразки і відправлено на тестування у Київ. Поряд із одним позитивним тестом на Covid-2019 19 березня виявили ще 4 негативних. Однак, дослідження продовжують, аби уникнути подальшого розповсюдження.

Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків хвороби, 3 з них – летальні: першою померла 71-річна жінка з Радомишля, 17 березня померла 33-річна жінка з Чернівців, яка мала супутні неврологічні захворювання. 19 березня від коронавірусу померла 54-річна жінка в Івано-Франківську.

Загальна кількість підтверджених випадків:

У Чернівецькій області – 15;

У Київській області – 2;

У Києві – 2;

У Дніпропетровській – 2;

У Житомирській області – 2;

У Житомирі – 1;

У Донецькій області – 1;

В Івано-Франківській – 1.

Серед хворих у Чернівецькій області є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова на Київщині.

Загалом від початку року Центр громадського здоров'я перевірив уже 308 підозр на інфікування. 33 з них ще досліджують.