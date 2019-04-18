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      Россия запретила экспорт нефти в Украину

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      Россия запретила экспорт нефти в Украину
      Россия запретила экспорт нефти в Украину / Фото из открытых источников

      РФ устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры, пишет "ТАСС".

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      Медведев добавил, что он уже подписал постановление правительства. Запрет коснется ввоза в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов.

      Аналитики Bloomberg Economics утверждают, что за 5 лет аннексии Крыма экономика РФ уменьшилась более чем на 10% или на 150 миллиардов долларов по сравнению с 2013 годом.

      Накануне Кабинет Министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора. Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

      Кроме того, под санкции попали товары из стекла – банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

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      Теги: Новости Украины Дмитрий Медведев Санкции Санкции России против Украины нефть Украина – Россия Новости России
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