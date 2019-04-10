Украина расширила запрет на товары из России: что попало в список

Кабинет министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина. У Министерства экономического развития отметили, что новый запрет не приведет к дефициту товаров или к повышению цены на них.

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Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

Кроме того, под санкции попали товары из стекла – банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

В Кабмине добавили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.



Украина расширила перечень товаров, импорт которых запрещен из РФ



Украина расширила запрет на товары из РФ

Какие товары уже запрещено импортировать из России?

С 2016 года под действие санкций на ввоз из России попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. Также в перечень запрещенных товаров вошли: сульфат аммония смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.