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      Украина расширила запрет на товары из России: что попало в список

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      Украина расширила запрет на товары из России
      Украина расширила запрет на товары из России / Фото из открытых источников

      Кабинет министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора.

      Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина. У Министерства экономического развития отметили, что новый запрет не приведет к дефициту товаров или к повышению цены на них.

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      Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

      Кроме того, под санкции попали товары из стекла – банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

      В Кабмине добавили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.


      Украина расширила перечень товаров, импорт которых запрещен из РФ


      Украина расширила запрет на товары из РФ

      Какие товары уже запрещено импортировать из России?
      С 2016 года под действие санкций на ввоз из России попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. Также в перечень запрещенных товаров вошли: сульфат аммония смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Імпорт Санкции
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