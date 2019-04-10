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      Україна розширила заборону на товари з Росії: що потрапило у список

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      Україна розширила заборону на товари з Росії
      Україна розширила заборону на товари з Росії / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів на засіданні 10 квітня розширив торговельні санкції проти Росії, розширивши список заборонених для імпорту в Україну товарів з країни-агресора.

      Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, передає РБК-Україна. У Міністерстві економічного розвитку зауважили, що нова заборона не призведе до дефіциту товарів чи до підвищення ціни на них.

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      Відтепер заборона поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, провідники електричні для напруги понад 1000 В.

      Окрім того, під санкції потрапили товари зі скла – банки для консервування, пляшки для харчових продуктів і напоїв та скляні місткості.

      У Кабміні додали, що у 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 мільйонів доларів, що майже в двічі вище показників 2017 року.


      Україна розширила перелік товарів, імпорт яких заборонений з РФ


      Україна розширила заборону на товари з Росії

      Які товари вже заборонено імпортувати з Росії? З 2016 року під дію санкцій на ввезення з Росії потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети. Також до переліку заборонених товарів увійшли також сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Імпорт Санкції
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