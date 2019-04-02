Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину

Україна внесла зміни в санкційний список проти Росії. Його розширили шляхом додавання компаній, які будували Керченський міст та причетні до взяття в полон українських моряків. Проте Рада національної безпеки і оборони України зняла санкції з підприємства, яке належить найближчому соратнику Путіна.

Завод друга Путіна

Деяких санкцій від України щодо Росії довелося чекати три місяці. Наприклад, рішення про накладення санкцій за атаку проти українських військових катерів у Керченській протоці було ухвалено наприкінці грудня 2018 року.

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Найцікавіше криється у другій частині указу щодо санкцій. Окрім їх розширення, чинний президент зняв обмеження з невеликої групи компаній, пов'язаних з Росією.

Через подання СБУ скасовано обмежувальні заходи щодо восьми юридичних осіб. Більшість з них припинила господарчу діяльність,

– пояснили в Раді національної безпеки і оборони України.

Зі списку санкцій були виключені "Молдавський металургійний завод", який розташований в місті Рибниця на окупованій території російськими військами. Та ще сім компаній, які зареєстровані в Ростові-на-Дону, Московській області та Сімферополі.



Найбільшим виключеним з чорного списку підприємством є "Молдавський металургійний завод", розташований у Придністров'ї. Цей завод підконтрольний наближеному до Путіна російському олігархові Алішеру Усманову.



Алішер Усманов – російський олігарх



Усманов – це один з найбагатших росіян, який за походженням узбек. Його декілька разів називали найбагатшою людиною Росії та Великобританії, де він володів футбольним клубом "Арсенал". У 2018 році Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівську доповідь" – це список наближених до Володимира Путіна людей, серед яких був і Усманов.



"Молдавський металургійний завод" Усманова, який президент України звільнив від санкцій, здійснює постачання металу в Росію, в тому числі для виконання російського оборонного замовлення.



Молдавський металургійний завод

Завод після зняття санкцій буде скуповувати в Україні дефіцитну сировину – металобрухт. Головними потерпілими від зняття санкцій будуть українські заводи, які споживають сировину. Краще нехай українські підприємства використовують металобрухт з України для переплавлення. З неї вироблятиметься продукція з брендом "Зроблено в Україні", платитимуться податки та створюватимуться робочі місця.

Восени 2018 року розслідувалися факти, як одна українська компанія, всупереч санкціям, вивозила металобрухт для "Молдавський металургійний завод". СБУ до відповідальності за порушення санкцій так нікого і не притягнула.

Не виключено, що на завод в Придністров'ї поїде металобрухт з окупованих Росією територій, де активно ріжуть для плавлення цілі заводи.

Автомобільне підприємство друга Порошенка

Це вже не перший випадок, коли чинного гаранта викривають у фактичному сприянні іноземному бізнесу всупереч інтересам власного.

Українська армія в рамках державного оборонного замовлення отримує від заводу "Богдан" автомобільну техніку. Це підприємство пов'язано з президентом і його найближчим оточенням, зокрема з Олегом Гладковським.



Автомобільний завод "Богдан"

Замовлення на "Богдан" ідуть без будь-яких тендерів та, використовуючи напівсекретні суми, які виміряються сотнями мільйонів гривень. Насправді ж "Богдан" ці автомобілі не виготовляє, а лише прикручує до них колеса. Це білоруські МАЗи, які майже повністю виготовляються в Росії.

Аби дати підприємству "Богдан" заробити, українське військо підсаджують на білорусько-російський транспорт. Хоча Україна має власні автомобілебудівні заводи, як той самий КрАЗ, із локалізацією виробництва понад 90%. Тобто весь автомобіль виготовляється з вітчизняних складників.



Український автобус

Інший приклад – це запровадження Ніною Южаніною, яка близька до президента, податкових канікул на ввезення в Україну трансформаторів, панелей для сонячної енергетики, енергетичного обладнання. Українські підприємства, які виробляють аналогічну продукцію, виявилися неконкурентними, адже їх товар коштує на 20% дорожче, ніж імпорт.

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Такі приклади показують справжнє обличчя корупціонерів, які захопили владу в Україні. На догоду власним тіньовим доходам, вони здатні навіть знищувати український бізнес та допомагати агресору.