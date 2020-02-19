Россия завербовала мексиканца и заставила шпионить за чиновником в США: детали

В США задержали мужчину, который предположительно шпионил в пользу России. Это – гражданин Мексики, который также является резидентом Сингапура.

Имя мужчины Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес. Его в 2019 году завербовал неназванный российский чиновник. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Так, россияне поручили Фуэнтесу найти автомобиль, который принадлежит "источнику в правительстве США". Задержали мужчину в аэропорту Майами. На телефоне его жены нашли фото машины, которую предписывали разыскать.

Правда, фото находилось в папке с удаленными файлами. Наконец, Фуэнтес признался, что делал фото по указанию российского чиновника.

Более того, – мужчина должен был арендовать недвижимость в районе Майами на чужое имя, там у него была секретная миссия. Он же – несколько раз бывал в России, где получал указания от представителей власти. Это те сведения, которые уже установили правоохранители.

Издание Internewcast информирует, что Фуэнтес по профессии является врачом и публикует его фото.



Завербованный россиянами мексиканец​ / фото internewscast.com

Он работал врачом / фото internewscast.com

Следующая его встреча с россиянами должна была состояться в мае 2020 года.