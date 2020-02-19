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      Росія завербувала мексиканця та змусила шпигувати за урядовцем у США: деталі

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      Ектор Алехандро Кабрера Фуентес / internewscast.com

      У США затримали чоловіка, що ймовірно шпигував на користь Росії. Це – громадянин Мексики, який також є резидентом Сінгапуру.

      Ім’я чоловіка Ектор Алехандро Кабрера Фуентес. Його у 2019 році завербував неназваний російський чиновник. Про це інформує "Німецька хвиля".

       

      Так, росіяни доручили Фуентесу знайти автомобіль, який належить "джерелу в уряді США". Затримали чоловіка в аеропорту Маямі. На телефоні його дружини знайшли фото автівки, яку наказували розшукати.

      Щоправда, фото містилося у папці з видаленими файлами. Врешті, Фуентес зізнався, що робив фото за вказівкою російського чиновника.

      Ба більше, – чоловік мав орендувати нерухомість в районі Маямі на чуже ім’я, там у нього була секретна місія. Він також – декілька разів бував у Росії, де отримував вказівки від представників влади. Це ті відомості, які вже встановили правоохоронці.

      Видання Internewcast інформує, що Фуентес за професією є лікарем та публікує його фото.


      Завербований росіянами мексиканець/ фото internewscast.com


      Він працював лікарем/ фото internewscast.com

      Наступна його зустріч із росіянами мала відбутися у травні 2020 року.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Мексика Новини Росії Новини США
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