Росія завербувала мексиканця та змусила шпигувати за урядовцем у США: деталі

У США затримали чоловіка, що ймовірно шпигував на користь Росії. Це – громадянин Мексики, який також є резидентом Сінгапуру.

Ім’я чоловіка Ектор Алехандро Кабрера Фуентес. Його у 2019 році завербував неназваний російський чиновник. Про це інформує "Німецька хвиля".

Так, росіяни доручили Фуентесу знайти автомобіль, який належить "джерелу в уряді США". Затримали чоловіка в аеропорту Маямі. На телефоні його дружини знайшли фото автівки, яку наказували розшукати.

Щоправда, фото містилося у папці з видаленими файлами. Врешті, Фуентес зізнався, що робив фото за вказівкою російського чиновника.

Ба більше, – чоловік мав орендувати нерухомість в районі Маямі на чуже ім’я, там у нього була секретна місія. Він також – декілька разів бував у Росії, де отримував вказівки від представників влади. Це ті відомості, які вже встановили правоохоронці.

Видання Internewcast інформує, що Фуентес за професією є лікарем та публікує його фото.



Завербований росіянами мексиканець/ фото internewscast.com



Він працював лікарем/ фото internewscast.com

Наступна його зустріч із росіянами мала відбутися у травні 2020 року.