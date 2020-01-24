Російських дипломатів звинуватили в шпигунстві в Болгарії

Прокуратура Болгарії звинуватила 2 російських дипломатів у зборі інформації, що становить державну таємницю, задля передачі цієї інформації до РФ. Ймовірні шпигуни збирали дані про механізми виборчого процесу та енергобезпеку Болгарії.

Болгарські слідчі з’ясували, що з 2017 року і досі росіянин, акредитований у Болгарії як перший секретар у консульському відділі Посольства Росії в Софії, проводив розвідку, збираючи інформацію про механізми виборчого процесу в Болгарії. Про це повідомили у прокуратурі цієї держави.

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З жовтня 2018 року і досі ще один громадянин Росії – працівник Торгового представництва РФ у Софії і з дипломатичним імунітетом збирав інформацію з галузі енергетики та енергетичної безпеки Болгарії. Потім росіянин цю інформацію відправляв у штаб-квартиру російської розвідки в Москві. Задля цього дипломат встановив контакти з болгарськими громадянами, які мали доступ до інформації в цій галузі.

Попри наявність підстав для притягнення обох росіян до відповідальності, кримінальне провадження призупинили на підставі Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Генпрокурор Болгарії Іван Гешев офіційно повідомив главі МЗС про результати розслідування і дії прокуратури.