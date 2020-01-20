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      Правоохоронці викрили завербованого ФСБ шпигуна, який служив у лавах ЗСУ

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      Затриманий раніше був у лавах так званої "ДНР" / Прес-служба СБУ

      Військовослужбовця, який проводив підривну діяльність та збирав відомості для ворога, затримали біля військової частини під час передачі зібраних даних.

      Затриманий мешканець Святогорська, після початку військової агресії, вступив до лав бойовиків "ДНР", повідомили у пресслужбі СБУ.

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      Під час проходження "військової служби" у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр "Республіканської гвардії" та 1 ОМСБр "Слов’янської бригада" 1 АК "НМ ДНР" він був завербований співробітниками російських спецслужб,
      – йдеться у повідомленні.

      Правоохоронці з’ясували, що агент російських спецслужб у 2019 вступив на службу до лав ЗСУ. Затриманий збирав інформацію про розташування військових частин, їх переміщення, тип озброєння, установчі та персональні дані командирів, особовий склад.

      Шпигуна вдалося затримати біля військової частини під час спроби передачі зібраної інформації.

      Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, що стосуються державної зради (створення терористичної групи чи терористичної організації). Розглядають питання про обрання запобіжного заходу.

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      Яке покарання за державну зраду? Згідно із ст. 111, діяння, що шкодять суверенітету України, караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із можливістю конфіскації майна. Якщо виконавець злочину не встиг вчинити ніяких дій та повідомив про своє завдання органам державної влади, то в такому випадку людина звільняється від покарання.

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      18763
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Служба безпеки України Збройні сили України ФСБ
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