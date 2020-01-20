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      Правоохранители разоблачили завербованного ФСБ шпиона, который служил в рядах ВСУ

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      Задержанный ранее был в рядах так называемой "ДНР" / пресс-служба СБУ

      Военнослужащего, который проводил подрывную деятельность и собирал сведения для врага, задержали возле военной части во время передачи собранных данных.

      Задержанный житель Святогорска после начала военной агрессии вступил в ряды боевиков "ДНР", сообщили в пресс-службе СБУ.

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      Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "Республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "Славянской бригады" 1 АК "НМ ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб,
      – говорится в сообщении.

      Правоохранители выяснили, что агент российских спецслужб в 2019 году поступил на службу в ряды ВСУ. Задержанный собирал информацию о расположении воинских частей, их перемещении, типе вооружения, учредительные и персональные данные командиров, о личном составе.

      Шпиона удалось задержать возле воинской части при попытке передачи собранной информации.

      Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, касающихся государственной измены (создание террористической группы или террористической организации). Рассматривают вопрос об избрании меры пресечения.

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      Какое наказание за государственную измену?
      Согласно ст. 111, деяния, которые вредят суверенитету Украины, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с возможностью конфискации имущества. Если исполнитель преступления не успел совершить никаких действий и сообщил о своей задаче органам государственной власти, то в таком случае человек освобождается от наказания.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины ФСБ
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