Правоохранители разоблачили завербованного ФСБ шпиона, который служил в рядах ВСУ

Военнослужащего, который проводил подрывную деятельность и собирал сведения для врага, задержали возле военной части во время передачи собранных данных.

Задержанный житель Святогорска после начала военной агрессии вступил в ряды боевиков "ДНР", сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также: ФСБ задержала еще одного украинца в Крыму: провели секретную операцию

Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "Республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "Славянской бригады" 1 АК "НМ ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб,

– говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что агент российских спецслужб в 2019 году поступил на службу в ряды ВСУ. Задержанный собирал информацию о расположении воинских частей, их перемещении, типе вооружения, учредительные и персональные данные командиров, о личном составе.

Шпиона удалось задержать возле воинской части при попытке передачи собранной информации.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, касающихся государственной измены (создание террористической группы или террористической организации). Рассматривают вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также: Муженко нас слил и предал, – Кривонос о выходе боевиков Гиркина из Славянска в 2014 году

Какое наказание за государственную измену?

Согласно ст. 111, деяния, которые вредят суверенитету Украины, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с возможностью конфискации имущества. Если исполнитель преступления не успел совершить никаких действий и сообщил о своей задаче органам государственной власти, то в таком случае человек освобождается от наказания.