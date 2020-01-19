Муженко нас слил и предал, – Кривонос о выходе боевиков Гиркина из Славянска в 2014 году

Генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обвинил экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в измене. По словам Кривоноса, он неоднократно давал координаты передвижения колонны боевиков во главе с Гиркином Генштабу ВСУ, требуя уничтожить ее с помощью артиллерии. Однако, огонь по террористам тогда так и не был открыт.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Кривонос напрямую обвиняет в этом экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. По словам генерела, группы 8-го полка, которые работали в составе основной группировки, сопровождали колонны тоже давали координаты.

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Он также добавил, что на отрезке между Краматорском и Костянтиновкой "было достаточно мест, где можно абсолютно спокойно, не боясь попасть по местному населению, уничтожить эти подразделения".

Кривонос также подтвердил, что авиация, которая вылетела также не открыла огонь.

Почему? Задайте вопрос тому, кто руководил общей операцией. Генерал Муженко. Какие мотивы у него были?! Потому что у меня к тому времени просто слова закончились и я уже просто открытым текстом рассказал ему, что он нас слил и предал. Если вы не уничтожаете врага, то вы либо способствуете врагу, либо нас предаете,

– вспоминает Кривонос события 2014 года.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что если бы по колонне был нанесен качественный и профессиональный огневой удар и противник понес бы серьезные потери, то "они не остановились бы в Донецке, а мчались бы до самого Ростова". Он убеждает, что с террористами не нужно вести переговоры, террористов нужно уничтожать.

По его словам, если бы он умолчал об этом, то возможно его карьера сложилась иначе, а уровень восприятия тогдашних реалий был значительно острее, чем сейчас.

Что известно о выходе боевиков из освобожденных ВСУ Славянска и КраматорскаВ начале июля 2014 года украинская армия взяла под контроль Славянск и Краматорск, но значительной части боевиков удалось выйти из окруженных городов. Украинские войска заняли эти города 5 июля 2014 года, которые под контролем боевиков находились почти три месяца.

Как Муженко реагировал на обвинения в беспрепятственном выходе колонны Гиркина из Славянска

Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко уверял, что рассказы о том, как после освобождения Славянска Игорь Гиркин со своими боевиками сбежал в Донецк на боевой технике – неправда. По его словам, практически вся техника, что была в Славянске, была уничтожена при попытке пройти одной колонной, которая имела задачу отвлекающего характера. В то же время, он добавил, что остальную технику украинские военные нашли в непригодном состоянии.

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Что известно о ГиркинеИгорь Гиркин – отставной офицер вооруженных сил РФ, а также бывший полковник ФСБ. Гиркин является активным участником вооруженной агрессии России против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне. Гиркин руководил захватом Славянска, начав таким образом войну на Донбассе. Стал первым так называемым министром обороны марионеточной ДНР и так называемым главнокомандующим так называемой "Армии Новороссии".

Отметим, что президент Владимир Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил сразу после инаугурации, 21 мая. На его место глава государства назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Что известно о военной карьере Муженко?

20 мая 2014 года указом исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Муженко первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба – Главнокомандующим ВСУ. Уже в сентябре 2014-го его лишили статуса командующего Антитеррористической операцией из-за трагических событий Иловайска.

Муженко критиковали за то, что за взрывы на ряде военных складов Украины никто фактически не был наказан. Его также обвиняли в неудачах украинской армии в начале российско-украинской войны.

Видео захвата Славянска боевиками: