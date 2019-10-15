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      Мы были уверены, что до победы остался месяц, – Муженко об июле-августе 2014

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      Виктор Муженко
      Виктор Муженко / facebook.com

      В конце июля и начале августа 2014 года казалось, что до завершения антитеррористической операции остается месяц, однако со временем ситуация кардинально изменилась – россияне смогли беспрепятственно ввести свои войска.

      Об этом Муженко рассказал в интервью 24 каналу.

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      По его словам, на конец июля – начало августа 2014 года они были более-менее уверены в том, что до завершения операции остались недели или же месяц.

      "Даже в своем интервью корреспонденту "Нового времени" сказал, что мы буквально через некоторое время, через несколько недель закончим эту операцию. Но, к сожалению..." – отметил Муженко.

      Экс-головнокомандующий пояснил, что тогда несмотря на продвижение ВСУ, россияне поступили коварно – и ввели свои регулярные войска без всякого предупреждения или ультиматума.

      С тех пор я больше не делаю такие прогнозы. Потому что произошло не так, как мы рассчитывали. Я считаю, что это был шаг отчаяния со стороны россиян, когда они отважились на ввод, причем, скажем так, коварное введение без каких-либо там предупреждений, без каких-либо объявлений или ультиматумов своих подразделений на территорию Украины,
      – подчеркнул Муженко.

      Муженко о боевой технике Гиркина: мягко говоря, это не соответствует действительности

      Что известно об июле-августе 2014 года
      11 июля 2014 года случилась еще одна трагическая история – Зеленополье. Больше всего военных погибло на Луганщине во время обстрела террористами из установок "Град" опорного пункта армейцев. По данным Минобороны, трагедия под Зеленопольем унесла жизни 19 военнослужащих ВСУ и четырех пограничников, ранения получили около 100 человек. Украинских воинов обстреливали с территории РФ.

      Несмотря на потери, силы АТО продолжали наступление, освобождая город за городом. Однако в августе ситуация кардинально изменилась. Россияне смогли ввести свои войска.

      Видео интервью с Муженко:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская, Антон Голобородько
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия АТО Вооруженные силы Украины Виктор Муженко
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