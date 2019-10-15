Мы были уверены, что до победы остался месяц, – Муженко об июле-августе 2014

В конце июля и начале августа 2014 года казалось, что до завершения антитеррористической операции остается месяц, однако со временем ситуация кардинально изменилась – россияне смогли беспрепятственно ввести свои войска.

Об этом Муженко рассказал в интервью 24 каналу.

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По его словам, на конец июля – начало августа 2014 года они были более-менее уверены в том, что до завершения операции остались недели или же месяц.

"Даже в своем интервью корреспонденту "Нового времени" сказал, что мы буквально через некоторое время, через несколько недель закончим эту операцию. Но, к сожалению..." – отметил Муженко.

Экс-головнокомандующий пояснил, что тогда несмотря на продвижение ВСУ, россияне поступили коварно – и ввели свои регулярные войска без всякого предупреждения или ультиматума.

С тех пор я больше не делаю такие прогнозы. Потому что произошло не так, как мы рассчитывали. Я считаю, что это был шаг отчаяния со стороны россиян, когда они отважились на ввод, причем, скажем так, коварное введение без каких-либо там предупреждений, без каких-либо объявлений или ультиматумов своих подразделений на территорию Украины,

– подчеркнул Муженко.

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Что известно об июле-августе 2014 года

11 июля 2014 года случилась еще одна трагическая история – Зеленополье. Больше всего военных погибло на Луганщине во время обстрела террористами из установок "Град" опорного пункта армейцев. По данным Минобороны, трагедия под Зеленопольем унесла жизни 19 военнослужащих ВСУ и четырех пограничников, ранения получили около 100 человек. Украинских воинов обстреливали с территории РФ.



Несмотря на потери, силы АТО продолжали наступление, освобождая город за городом. Однако в августе ситуация кардинально изменилась. Россияне смогли ввести свои войска.

Видео интервью с Муженко: