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      Муженко о боевой технике Гиркина: мягко говоря, это не соответствует действительности

      25 Читати новину українською
      Игорь Гиркин
      Игорь Гиркин / svoboda.org

      Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко отметил, что рассказы о том, как после освобождения Славянска Игорь Гиркин со своими боевиками сбежал в Донецк на боевой технике – неправда.

      Об этом Муженко рассказал в интервью 24 каналу.

      Также в интервью: Появлялась все больше и больше вера, – Муженко рассказал о первых успешных операциях на Донбассе

      "Практически вся техника, которая была в Славянске, была уничтожена при попытке пройти одной колонной, которая, я так понимаю, имела задачу такого отвлекающего характера, по трассе на Краматорск была уничтожена на 5-м блокпосту", – сказал экс-главнокомандующий.

      По его словам, остальную технику они нашли в непригодном состоянии.

      "Хотя после этого там БМД можно было еще одну восстановить. И еще четыре танка, которые были в Славянске: один был уничтожен на 5-м блокпосту, один мы захватили в боеспособном состоянии (он потом воевал еще до 2015 года до известных событий в районе Донецкого аэропорта). А два были уничтожены еще до этого, то есть они были непригодны к использованию", – пояснил Муженко.

      Если кто-то ведет речь, о том, что колонна Гиркина выходила на боевой технике, то это не соответствует, мягко говоря, действительности. Потому что количество техники, о которой мы знали, которую мы отслеживали, она была практически либо уничтожена, либо нами захвачена,
      – подчеркнул Муженко.

      Что известно о ГиркинеИгорь Гиркин – отставной офицер вооруженных сил РФ, а также бывший полковник ФСБ. Гиркин является активным участником вооруженной агрессии России против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

      Гиркин руководил захватом Славянска, начав таким образом войну на Донбассе. Стал первым так называемым министром обороны марионеточной ДНР и так называемым главнокомандующим так называемой "Армии Новороссии".

      СБУ и ГПУ возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

      В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

      Видео интервью с Муженко:

       

      blog_ava
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      Автор: Антон Голобородько, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Виктор Муженко Новости Донецка Славянск
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