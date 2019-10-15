Муженко про бойову техніку Гіркіна: М'яко кажучи, це не відповідає дійсності

Ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко зазначив, що розповіді про те, як після звільнення Слов'янська Ігор Гіркін зі своїми бойовиками втік до Донецька на бойовій техніці – неправда.

Про це Муженко розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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"Практично, вся техніка, яка була в Слов’янську, була знищена при спробі пройти однієї колоною, яка, я так розумію, мала завдання такого відволікаючого характеру, По трасі на Краматорськ була знище на 5-му блокпосту", – сказав ексголовнокомандувач.

За його словами, решту техніки вони знайшли в непридатному стані.

"Хоча після цього там БМД можна було ще одну відновити. І ще чотири танки, які були у Слов’янську: один був знищений на 5-му блокпосту, один ми захопили у боєздатному стані (він потім воював ще до 2015 року до відомих подій в районі Донецького аеропорту). А два були знищені ще до цього, тобто вони були непридатні до використання", – пояснив Муженко.

Якщо хтось веде мову, про те, що колона Гіркіна виходила на бойовій техніці, то це не відповідає, м’яко кажучи, дійсності. Тому що кількість техніки, про яку ми знали, яку ми відслідковували, вона була практично або знищена, або нами захоплена,

– підкреслив Муженко.

Що відомо про ГіркінаІгор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, а також колишній полковник ФСБ. Гіркін є активним учасником збройної агресії Росії проти України в Криму та на Донбас на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.



Гіркін керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином війну на Донбасі. Став першим так званим міністром оборони маріонеткової ДНР і так званим головнокомандувачем так званої "Армії Новоросії".



СБУ та ГПУ порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування і умисні вбивства.



У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

Відео інтерв'ю з Муженком: