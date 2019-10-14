З'являлася все більша і більша віра, – Муженко розповів про перші успішні операції на Донбасі

Перша операція під керівництвом тоді Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка розпочалася 26 травня. Слов’янськ же звільнили 5 липня. На це знадобилося майже півтора місяці.

Чому це тривало стільки часу, Муженко розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Перша операція

За його словами, перша операція відбулася за необхідності, коли вони отримали інформацію про захоплення Донецького аеропорту.

Довідка. За підсумками Антитерористичної операції на ранок вівторка українським силовикам вдалося частково відновити контроль над аеропортом імені Прокоф’єва у Донецьку. За інформацією речника АТО Владислава Сєлєзньова, до 200 бойовиків, які захопили летовище, були знищені.

Муженко зазначив, що ця операція мала важливе значення в тому плані, що якраз тоді наступив перелом в психологічному стані, в психологічній готовності військовослужбовців до ведення бойових дій.

Ми побачили, що ми можемо, ми спроможні отримувати перемогу. Противник нас теж боїться, і ми маємо теж достатню підготовку для того, щоб вести бойові дії,

– підкреслив Муженко.

Він підкреслив, що процес був не таким простим.

"Він продовжувався не тільки 26-27 травня після проведення цієї операції, але і в подальшому. Поступово набували своєї спроможності. Особливо питання матеріального забезпечення, питання зв’язку, питання, які стосувалися захисту військовослужбовців – мається на увазі індивідуальних засобів захисту, питання організації планування, постановки завдань", – сказав ексголовнокомандувач ЗСУ.

Та підкреслив, що тоді все змінювалося: застосовувалися зовсім інші принципи ніж ті, які на той час були прописані в бойових статутах. За його словами, найголовніше – це те, що змінювався бойовий дух особового складу.

З кожним етапом з’являлася все більша і більша віра, і більша готовність до ведення активних бойових дій,

– наголосив Муженко.

Довідка. Тобто перша успішна операція розпочалася 26 травня. Слов’янськ звільнили 5 липня. Майже півтора місяці знадобилося на це. У деяких постає питання: чому на це знадобилося так багато часу.

Друга операція

"Друга операція – або вона вважається, в принципі, першою, яку ми планували і проводили – це була операція зі звільнення Червоного лиману", – зазначив Муженко.

За його словами, вона була підготовлена, виходячи з досвіду проведення антитерористичних операцій в інших країнах, і з у рахуванням вже їхнього досвіду і розуміння.

"Я вважаю їх зараз, скажемо, зразком формату антитерористичної операції. Був чіткий розподіл завдань між Збройними силами, Національною гвардією, тоді ще міліцейськими підрозділами, Службою безпеки України. Хто забезпечував оперативну інформацію, хто забезпечував висування підрозділів", – розповів ексголовнокомандувач.

Збройні сили повинні були брати під контроль, тобто вести вогневі бої, силові акції проводити. Національна гвардія повинна була проводити зачистку. Підрозділи міліцейські повинні були здійснювати фільтрацію того населення, яке перебувало у відповідних населених пунктах,

– пояснив Муженко.

Бойові дії за Семенівку, перший етап загальної операції по блокуванню Слов’янська

Він продовжив, що тоді паралельно проводилися бойові дії і за Семенівку: "Це населений пункт, який розташований якраз на перехресті тих маршрутів, шляхів, по яких здійснювалося забезпечення угруповання, яке перебувало у Слов’янську".

Ця якраз операція стала переломним моментом, коли вже дійсно з’явилося розуміння, що ми пішли вперед, у нас є спроможності до ведення бойових дій і досягнення тієї мети, яка визначалася на кожну операцію. Це був перший етап загальної операції по блокуванню Слов’янська,

– підкреслив Муженко.

Наступні етапи по блокуванню Слов’янська

"Потім був етап по Ямполю, Закотному. Потім був етап, коли ми вже взяли під контроль Миколаївку і практично повністю заблокували всі маршрути висування крім десь ділянки місцевості шириною приблизно від 15 до 20 кілометрів, яка розташована була у так званому міжтрасовому просторі – це між дорогою, яка йде зі Слов’янська на Краматорськ і дорогою, яка йде із Слов’янська на Артемівськ (зараз – Бахмут)", – розповів ексголовнокомандуючий ЗСУ.



Бахмут

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На питання, чому все так довго тривало, Муженко дав два пояснення.

Ну, тому що, по-перше, потрібно було і давати відпочинок особовому складу. У нас був брак сил і засобів. І потрібно було після кожного етапу операції давати певний час на відпочинок. На перегрупування, на переформатування наших підрозділів і взагалі всього угруповання. Це одне. Друге – 20 червня було введено режим першого перемир’я на 10 діб. Це теж затримало ці терміни по контролю. Тому і 5 липня був взятий під контроль повністю Слов’янськ,

– пояснив Муженко.

Відео інтерв'ю з Муженком: