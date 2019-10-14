Появлялась все больше и больше вера, – Муженко рассказал о первых успешных операциях на Донбассе

Первая операция под руководством тогда Главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко началась 26 мая. Славянск же освободили 5 июля. На это понадобилось почти полтора месяца.

Почему это продолжалось столько времени, Муженко рассказал в интервью 24 каналу.

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Первая операция

По его словам, первая операция состоялась по необходимости, когда они получили информацию о захвате Донецкого аэропорта.

Справка. По итогам Антитеррористической операции на утро вторника украинским силовикам удалось частично восстановить контроль над аэропортом имени Прокофьева в Донецке. По информации представителя АТО Владислава Селезнева, до 200 боевиков, которые захватили аэродром, были уничтожены.

Муженко отметил, что эта операция имела важное значение в том плане, что как раз тогда наступил перелом в психологическом состоянии, в психологической готовности военнослужащих к ведению боевых действий.

Мы увидели, что мы можем, мы способны получать победу. Противник нас тоже боится, и мы тоже имеем достаточную подготовку для того, чтобы вести боевые действия,

– подчеркнул Муженко.

Он подчеркнул, что процесс был не таким простым.

"Он продолжался не только 26-27 мая после проведения этой операции, но и в дальнейшем. Постепенно приобретали свою состоятельность. Особенно вопрос материального обеспечения, вопросы связи, вопросы, касающиеся защиты военнослужащих – имеется в виду индивидуальных средств защиты, вопросы организации планирования, постановки задач", – сказал экс-главнокомандующий ВСУ.

И подчеркнул, что тогда все менялось: применялись совершенно другие принципы чем те, которые в то время были прописаны в боевых уставах. По его словам, самое главное – это то, что менялся боевой дух личного состава.

С каждым этапом появлялась все больше и больше вера, и большая готовность к ведению активных боевых действий,

– отметил Муженко.

Справка. То есть первая успешная операция началась 26 мая. Славянск освободили 5 июля. Почти полтора месяца понадобилось на это. У некоторых возникает вопрос: почему на это потребовалось так много времени.

Вторая операция

"Вторая операция – или она считается, в принципе, первой, которую мы планировали и проводили – это была операция по освобождению Красного лимана", – отметил Муженко.

По его словам, она была подготовлена, исходя из опыта проведения антитеррористических операций в других странах, и с учетом уже их опыта и понимания.

"Я считаю их сейчас, скажем, образцом формата антитеррористической операции. Было четкое распределение задач между Вооруженными силами, Национальной гвардией, тогда еще милицейскими подразделениями, Службой безопасности Украины. Кто обеспечивал оперативную информацию, кто обеспечивал выдвижения подразделений", – рассказал экс-главнокомандующий.

Вооруженные силы должны были брать под контроль, то есть вести огневые бои, силовые акции проводить. Национальная гвардия должна была проводить зачистку. Подразделения милицейские должны были осуществлять фильтрацию того населения, которое находилось в соответствующих населенных пунктах,

– пояснил Муженко.

Боевые действия за Семеновку, первый этап общей операции по блокированию Славянска

Он продолжил, что тогда параллельно проводились боевые действия и за Семеновку: "Это населенный пункт, который расположен как раз на перекрестке тех маршрутов, дорог, по которым осуществлялось обеспечение группировки, которая находилась в Славянске".

Эта как раз операция стала переломным моментом, когда действительно пришло понимание, что мы пошли вперед, у нас есть способности к ведению боевых действий и достижения той цели, которая определялась на каждую операцию. Это был первый этап общей операции по блокированию Славянска,

– подчеркнул Муженко.

Следующие этапы по блокированию Славянска

"Потом был этап по Ямполю, Закотном. Затем был этап, когда мы уже взяли под контроль Николаевку и практически полностью заблокировали все маршруты выдвижения кроме участка местности шириной примерно от 15 до 20 километров, который расположен был в так называемом междутрассовом пространстве – это между дорогой, которая идет из Славянска на Краматорск и дорогой, идущей из Славянска на Артемовск (сейчас – Бахмут)", – рассказал экс-главнокомандующий ВСУ.



Бахмут

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На вопрос, почему все так долго длилось, Муженко дал два объяснения.

Ну, потому что, во-первых, нужно было и давать отдых личному составу. У нас был недостаток сил и средств. И нужно было после каждого этапа операции давать определенное время на отдых. На перегруппировку, на переформатирование наших подразделений и вообще всей группировки. Это одно. Второе – 20 июня был введен режим первого перемирия на 10 суток. Это тоже задержало эти сроки по контролю. Поэтому и 5 июля был взят под контроль полностью Славянск,

– пояснил Муженко.

Видео интервью с Муженко: