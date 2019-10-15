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      Ми були впевнені, що до перемоги залишився місяць, – Муженко про липень-серпень 2014

      1354 Читать новость на русском
      Віктор Муженко
      Віктор Муженко / facebook.com

      В кінці липня і на початку серпня 2014 року здавалося, що до завершення антитерористичної операції залишається місяць часу, однак згодом ситуація кардинально змінилася – росіяни змогли безперешкодно ввести свої війська.

      Про це Муженко розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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      За його словами, на кінець липня – початок серпня 2014 року вони були більш-менш впевнені в тому, що для завершення операції залишилися тижні або ж місяць.

      "Навіть у своєму інтерв'ю кореспонденту "Нового времени" сказав, що ми буквально через певний час, через кілька тижнів закінчимо цю операцію. Але, на жаль…", – зазначив Муженко.

      Ексголовнокомандувач пояснив, що тоді попри просування ЗСУ, росіяни вчинили підступно – і ввели свої регулярні війська без будь-якого попередження або ультиматуму.

      З тих пір я більше не роблю такі прогнози. Тому що сталося, не так, як ми вважали. І якраз причиною цьому послужили введення регулярних військ. Я вважаю, що це був крок відчаю з боку росіян, коли вони відважилися на введення, при чому, скажемо так, підступне введення без будь-яких там попереджень, без будь-яких оголошень чи ультиматумів своїх підрозділів на територію України,
      – наголосив Муженко.

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      Що відомо про липень-серпень 2014 року 11 липня 2014 року трапилася ще одна трагічна історія – Зеленопілля. Найбільше військових полягло на Луганщині під час обстрілу терористами з установок "Град" опорного пункту армійців. За даними Міноборони, трагедія під Зеленопіллям забрала життя 19 військовослужбовців ЗСУ і чотирьох прикордонників, поранення отримали приблизно 100 осіб. Українських воїнів обстрілювали з території РФ. 

      Попри втрати, сили АТО продовжували наступ, звільняючи місто за містом. Проте в серпні ситуація кардинально змінилася. Росіяни змогли ввести свої війська.

      Відео інтерв'ю з Муженком:

       

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      Автор: Антон Голобородько, Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Віктор Муженко Збройні сили України АТО
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