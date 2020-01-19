Муженко нас злив і зрадив, – Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році

Генерал-майор ЗСУ і заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос звинуватив ексначальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка у зраді. За словами Кривоноса, він неодноразово надавав координати пересування колони бойовиків на чолі з Гіркіном Генштабу ЗСУ, вимагаючи знищити її за допомогою артилерії. Однак, вогонь по терористах тоді так і не було відкрито.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Кривонос напряму звинувачує у цьому ексначальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка. За словами генерела, групи 8-го полку, які працювали у складі основного угруповання і супроводжували колони теж давали координати.

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Він також додав, що на відрізку між Краматорськом і Костянтинівкою "було достатньо місць, де можна абсолютно спокійно, не боячись влучити по місцевому населенню, знищити ці підрозділи".

Кривонос також підтвердив, що авіація, яка вилетіла також не відкрила вогонь по бойовиках.

Чому? Поставте запитання тому, хто керував загальною операцією. Генерал Муженко. Які мотиви у нього були?! Тому що у мене на той час просто слова закінчилися і я вже просто відкритим текстом розповіві йому, що він нас злив і зрадив. Якщо ви не знищуєте ворога, то ви або сприяєте ворогу, або нас зраджуєте,

– згадує Кривонос події 2014 року.

Заступник секретаря РНБО впевнений, що якби по колоні був нанесений якісний і професійний вогневий удар і противник зазнав би серйозних втрат, то "вони не зупинилися б у Донецьку, а мчали б до самого Ростова". Він переконує, що з терористами не потрібно вести переговори, терористів потрібно знищувати.

За його словами, якби він змовчав про це, то можливо його кар'єра склалася інакше, а рівень сприйняття тодішніх реалій був значно гострішим, ніж зараз.

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Що відомо про звільнення Слов'янська і КраматорськаНа початку липня 2014 року українська армія взяла під контроль Слов’янськ і Краматорськ, але значній частині бойовиків вдалося вийти із оточених міст. Українські війська зайняли ці міста 5 липня 2014 року, які під контролем бойовиків перебували майже три місяці.

Як Муженко реагував на звинувачення у безперошкодному виході колони Гіркіна зі Слов'янська

Ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко запевняв, що розповіді про те, як після звільнення Слов'янська Ігор Гіркін зі своїми бойовиками втік до Донецька на бойовій техніці – неправда. За його словами, практично, уся техніка, яка була в Слов’янську, була знищена при спробі пройти однієї колоною, яка мала завдання відволікаючого характеру. Водночас, він додав, що решту техніки українські військові знайшли у непридатному стані.

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Що відомо про ГіркінаІгор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, а також колишній полковник ФСБ. Гіркін є активним учасником збройної агресії Росії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні. Гіркін керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином війну на Донбасі. Став першим так званим міністром оборони маріонеткової ДНР і так званим головнокомандувачем так званої "Армії Новоросії".

Відзначимо, що президент Володимир Зеленський звільнив Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил одразу після інавгурації, 21 травня. На його місце глава держави призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Що відомо про військову кар'єру Муженка?

20 травня 2014 року указом виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов призначенив Муженка першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ.

3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ. Вже у вересні 2014-го його позбавили статусу командувача Антитерористичною операцією через трагічні події Іловайська.

Муженка критикували через те, що за вибухи на низці військових складів України ніхто фактично не був покараний. Його також звинувачували у невдачі української армії на початку російсько-української війни.

Відео захоплення Слов'янську бойовиками: