16:10
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      ФСБ задержала еще одного украинца в Крыму: провели секретную операцию

      121 Читати новину українською
      Адвокат Николай Полозов заявил об еще одном пленнике Кремля / theinsider.ua

      В оккупированном Крыму задержали еще одного гражданина Украины – Ивана Яцкина. Российская оккупационная власть провела секретную операцию еще в октябре.

      Об этом в фейсбуке сообщил адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов.

      Иван Яцкин – житель Крыма и многодетный отец. По словам адвоката, его задержали еще в середине октября прошлого года. Об этом, однако, стало известно только сейчас из-за того, что его задержание было спецоперацией ФСБ. Российские силовики проводили ее в полной секретности.

      Читайте также: Освобожденный из плена украинец о пытках ФСБ

      Ивана обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. ФСБ также считает, что Яцкин выдавал украинской стороне государственные тайны Российской Федерации.

      Николай Полозов сообщает, что сейчас Иван Яцкин находится в "Лефортово", в следственном изоляторе Министерства юстиции России. Адвокат также добавил, что посещал украинца в конце прошлой недели.

      Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины, и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства,
      – написал Полозов в заметке.

      Если в России докажут вину Яцкина, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

      Что известно о крымских политзаключенных?
      Обвинения в госизмене и шпионаже в пользу Украины не является чем-то новым для российской власти. Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщала о том, что в аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы по разным обвинениям.

      Ранее Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров настаивал, чтобы следующий обмен пленниками включал и заключенных из Крыма. "Для нас очень важно, чтобы украинское государство демонстрировало, что это наши граждане, Крым – это наша территория", – сказал Чубаров в эфире телеканала ATR.

      29 декабря 2019 года Официальное Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что крымские татары будут включены в следующий этап освобождения.

      Смотрите также: Чубаров о нормандской встрече и крымских татарах

      Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      сегодня
      10394
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Рефат Чубаров Крымские татары ФСБ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 30
      сегодня , 15:00 Правда в болоте лжи. Куда ведут анонимные каналы в Телеграме
      Катимся! 215
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 533
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      220
      сегодня , 13:00 Украину ожидает транспортный коллапс
      Северин Трач 623
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук