ФСБ задержала еще одного украинца в Крыму: провели секретную операцию

В оккупированном Крыму задержали еще одного гражданина Украины – Ивана Яцкина. Российская оккупационная власть провела секретную операцию еще в октябре.

Об этом в фейсбуке сообщил адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов.

Иван Яцкин – житель Крыма и многодетный отец. По словам адвоката, его задержали еще в середине октября прошлого года. Об этом, однако, стало известно только сейчас из-за того, что его задержание было спецоперацией ФСБ. Российские силовики проводили ее в полной секретности.

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Ивана обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. ФСБ также считает, что Яцкин выдавал украинской стороне государственные тайны Российской Федерации.

Николай Полозов сообщает, что сейчас Иван Яцкин находится в "Лефортово", в следственном изоляторе Министерства юстиции России. Адвокат также добавил, что посещал украинца в конце прошлой недели.

Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины, и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства,

– написал Полозов в заметке.

Если в России докажут вину Яцкина, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Что известно о крымских политзаключенных?

Обвинения в госизмене и шпионаже в пользу Украины не является чем-то новым для российской власти. Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщала о том, что в аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы по разным обвинениям.



Ранее Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров настаивал, чтобы следующий обмен пленниками включал и заключенных из Крыма. "Для нас очень важно, чтобы украинское государство демонстрировало, что это наши граждане, Крым – это наша территория", – сказал Чубаров в эфире телеканала ATR.



29 декабря 2019 года Официальное Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что крымские татары будут включены в следующий этап освобождения.

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