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      Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и Россию

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      Журналисту Тарасу Ибрагимову на 34 года запретили въезд в Крым и Россию / kavkazr.com

      Оккупационные власти Крыма запретили въезд на территорию полуострова и России украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову до 2054 года.

      Запрет будет действовать до 31 мая 2054 года, сообщил Ибрагимов в своем фейсбуке.

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      Я непосредственно связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России,
      – сказал Ибрагимов изданию "Крым.Реалии", с которым сотрудничает.

      При этом журналист сообщил, что агрессии в его сторону не проявляли, однако конкретные причины запрета въезда не были указаны ни в постановлении, ни в устном объяснении. У Ибрагимова взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

      заборонили в'їзд у Крим і Росію Тарас Ібрагімов журналіст
      Постановление ФСБ о запрете Ибрагимову на въезд в Россию и Крым / Фото "Крым.Реалии"

      Что известно о Тарасе Ибрагимове?Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Сотрудничая с рядом украинских СМИ, освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие, а также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в оккупированном Крыму работники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Медиа СМИ Новости Украины ФСБ Новости Крыма Аннексия Крыма Журналисты
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