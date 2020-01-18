Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и Россию

Оккупационные власти Крыма запретили въезд на территорию полуострова и России украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову до 2054 года.

Запрет будет действовать до 31 мая 2054 года, сообщил Ибрагимов в своем фейсбуке.

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Я непосредственно связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России,

– сказал Ибрагимов изданию "Крым.Реалии", с которым сотрудничает.

При этом журналист сообщил, что агрессии в его сторону не проявляли, однако конкретные причины запрета въезда не были указаны ни в постановлении, ни в устном объяснении. У Ибрагимова взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.



Постановление ФСБ о запрете Ибрагимову на въезд в Россию и Крым / Фото "Крым.Реалии"

Что известно о Тарасе Ибрагимове?Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Сотрудничая с рядом украинских СМИ, освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие, а также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в оккупированном Крыму работники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.