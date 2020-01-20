15:25
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      ФСБ затримала ще одного українця в Криму: провели секретну операцію

      215 Читать новость на русском
      Адвокат Микола Полозов заявив про ще одного бранця Кремля / theinsider.ua

      В окупованому Криму затримали ще одного громадянина України – Івана Яцкіна. Російська окупаційна влада провела секретну операцію ще в жовтні.

      Про це у фейсбуці повідомив адвокат українських політв'язнів Микола Полозов.

      Іван Яцкін – мешканець Криму та багатодітний батько. За словами адвоката, його затримали ще у середині жовтня минулого року. Про це, однак, стало відомо лише зараз через те, що його затримання було спецоперацією ФСБ. Російські силовики проводили її у повній секретності.

      Читайте також: Звільнений з полону українець про тортури ФСБ

      Івана звинувачують у державній зраді та шпигунстві на користь України. ФСБ також вважає, що Яцкін видавав українській стороні державні таємниці Російської Федерації.

      Микола Полозов повідомляє, що зараз Іван Яцкін перебуває у "Лефортово", слідчому ізоляторі Міністерства юстиції Росії. Адвокат також додав, що навідував українця в кінці минулого тижня.

      Для мене є цілком очевидно, що він є патріотом України, і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства та держави,
      – написав Полозов у дописі.

      Якщо у Росії доведуть вину Яцкіна, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

      Що відомо про кримських політв'язнів? Звинувачення у держзраді та шпигунстві на користь України не є чимось новим для російської влади. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомляла про те, що в анексованому Криму 88 політв'язнів перебувають в місцях позбавлення волі за різними звинуваченнями.

      Раніше Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наполягав, щоб наступний обмін бранцями включав і в’язнів з Криму. "Для нас дуже важливо, щоб українська держава демонструвала, що це наші громадяни, що Крим це наша територія", – сказав Чубаров в ефірі телеканалу ATR.

      29 грудня 2019 року Офіційне Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що кримські татари будуть включені до наступного етапу звільнення.

      Дивіться також: Чубаров про нормандську зустріч та кримських татар

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      20322
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики ФСБ Кримські татари Рефат Чубаров Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Правда в болоте лжи. Куда ведут анонимные каналы в Телеграме
      Катимся! 96
      сьогодні , 13:00 Україну очікує транспортний колапс
      Северин Трач 2722
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 9343
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1652
      сьогодні , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 894
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук