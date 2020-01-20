ФСБ затримала ще одного українця в Криму: провели секретну операцію
В окупованому Криму затримали ще одного громадянина України – Івана Яцкіна. Російська окупаційна влада провела секретну операцію ще в жовтні.
Про це у фейсбуці повідомив адвокат українських політв'язнів Микола Полозов.
Іван Яцкін – мешканець Криму та багатодітний батько. За словами адвоката, його затримали ще у середині жовтня минулого року. Про це, однак, стало відомо лише зараз через те, що його затримання було спецоперацією ФСБ. Російські силовики проводили її у повній секретності.
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Івана звинувачують у державній зраді та шпигунстві на користь України. ФСБ також вважає, що Яцкін видавав українській стороні державні таємниці Російської Федерації.
Микола Полозов повідомляє, що зараз Іван Яцкін перебуває у "Лефортово", слідчому ізоляторі Міністерства юстиції Росії. Адвокат також додав, що навідував українця в кінці минулого тижня.
Для мене є цілком очевидно, що він є патріотом України, і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства та держави,
– написав Полозов у дописі.
Якщо у Росії доведуть вину Яцкіна, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Що відомо про кримських політв'язнів? Звинувачення у держзраді та шпигунстві на користь України не є чимось новим для російської влади. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомляла про те, що в анексованому Криму 88 політв'язнів перебувають в місцях позбавлення волі за різними звинуваченнями.
Раніше Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наполягав, щоб наступний обмін бранцями включав і в’язнів з Криму. "Для нас дуже важливо, щоб українська держава демонструвала, що це наші громадяни, що Крим це наша територія", – сказав Чубаров в ефірі телеканалу ATR.
29 грудня 2019 року Офіційне Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що кримські татари будуть включені до наступного етапу звільнення.
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