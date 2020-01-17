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      Росія змушує кримчан до мовчання та покірності: заява Цимбалюка на Постійній раді ОБСЄ

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      Росія анексувала Крим у 2014 році / Getty Images

      Росія докладає зусиль, аби демонструвати світу "потьомкінські села" в окупованому Криму – де начебто немає тих, хто б не погоджувався з "приєднанням" півострова до РФ. При цьому ця російська політика базується на змушуванні кримчан до мовчання та покірності.

      Про це 16 січня говорив Євген Цимбалюк (Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні) під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

      Зверніть увагу: З 9 лютого змінюються правила перетину кордону з окупованим Кримом

      Мовчання та покірність – це стовпи російських зусиль із побудови "потьомкінських сіл" в окупованому Криму. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля та закликаємо ОБСЄ та її органи продовжувати займатися цим питанням,
      – заявив дипломат.

      Адже порушення прав людини та основних свобод з боку окупаційної влади Криму тривають. Наприклад, 13 січня активістку Гульсум Алієву затримали на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю, а звільнили її лише через кілька годин після незаконного затримання.

      "Вона є дочкою кримськотатарського політв'язня Мусліма Алієва, якого місяцем раніше російський окупаційний суд засудив за сфабрикованим обвинуваченням до 19 років позбавлення волі, попри відсутність будь-яких доказів того, що він вчинив злочин чи планував це зробити", – пояснив Цимбалюк. 

      Це усталена російська практика – переслідувати членів сімей політичних в'язнів, їх адвокатів та неурядові організації, щоб залякати будь-які незгідні голоси,
      – підсумував на Постійній раді ОБСЄ український представник у Відні. 

      Нагадаємо, ОБСЄ – це Організація з безпеки й співробітництва в Європі, яка займається питаннями контролю над озброєннями, роззброєння та зміцнення довіри й безпеки в регіоні. 

      Що таке "потьомкінські села"?Це несправжні села, які збудували начебто за вказівкою графа Потьомкіна вздовж маршруту Катерини II, яка у 1787 році їхала інспектувати відвойовані в турків землі.

      На землі, яку насправді спустошила війна, імператриця та представники іноземних дворів, що їхали разом з нею, побачили красиві будинки та квітучих людей.

      Правдивих підтверджень цієї історії немає, однак вислів "потьомкінські села" міцно увійшов до лексикону для позначення особливо нахабної показухи. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ
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