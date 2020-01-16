Окупанти Криму назвали вулицю іменем ватажка бойовиків Захарченка, якого підірвали на Донбасі
В окупованому Криму одну з вулиць Сімферополя назвуть іменем вбитого очільника так званої "ДНР" Олександра Захарченка.
Про це у своєму фейсбуці повідомив депутат російської Держдуми Андрій Козенко. За його словами, ця вулиця розміщується в одному із житлових кварталів Сімферополя, а саме у мікрорайоні "Кримська троянда". Він додав, що цей житловий квартал є новим.
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"Символічним є розташування вулиці в мікрорайоні "Кримська троянда", адже Донецьк називають Містом мільйона троянд. Крім того, це місто – побратим Сімферополя. Надалі на вулиці планують висадити алею троянд", – розповів Козенко.
Рішення щодо такої назви вулиці ухвалили на засіданні так званої "Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя".
Ініціатором такого кроку серед інших окупантів виступив також так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.
До слова, бойовики у Донецьку планують знести кафе "Сепар". Саме у цьому місці любив відпочивати Захарченко та тут зустрів свою смерть. Натомість замість закладу встановлять меморіальний комплекс на честь свого загиблого вождя.
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Що відомо про ліквідацію Олесксандра Захарчека: коротко
- Подія сталося 31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля кафе "Сепар"
- Тут пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.
- Так зване "МВС "ДНР" оголосило у розшук двох підозрюваних у причетності до злочину. За їхніми даними, це двоє чоловіків, які також 31 серпня незадовго до вибуху були у кафе "Сепар". Судячи з оприлюднених фото, мовиться про людей похилого віку.
- Служба безпеки України оприлюднила записи, відповідно до яких нинішній ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін готував відсторонення Олександра Захарченка шляхом "перевороту". На плівках чути, як особа, яку СБУ ідентифікує як помічника Пушиліна Лаврентьєва, з двома невстановленими особами обговорює цей план.