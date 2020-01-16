Окупанти Криму назвали вулицю іменем ватажка бойовиків Захарченка, якого підірвали на Донбасі

В окупованому Криму одну з вулиць Сімферополя назвуть іменем вбитого очільника так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це у своєму фейсбуці повідомив депутат російської Держдуми Андрій Козенко. За його словами, ця вулиця розміщується в одному із житлових кварталів Сімферополя, а саме у мікрорайоні "Кримська троянда". Він додав, що цей житловий квартал є новим.

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"Символічним є розташування вулиці в мікрорайоні "Кримська троянда", адже Донецьк називають Містом мільйона троянд. Крім того, це місто – побратим Сімферополя. Надалі на вулиці планують висадити алею троянд", – розповів Козенко.

Рішення щодо такої назви вулиці ухвалили на засіданні так званої "Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя".

Ініціатором такого кроку серед інших окупантів виступив також так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.

До слова, бойовики у Донецьку планують знести кафе "Сепар". Саме у цьому місці любив відпочивати Захарченко та тут зустрів свою смерть. Натомість замість закладу встановлять меморіальний комплекс на честь свого загиблого вождя.

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