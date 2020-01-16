Оккупанты Крыма назвали улицу именем главаря боевиков Захарченко, которого взорвали на Донбассе

В оккупированном Крыму одну из улиц Симферополя назовут именем убитого главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. По его словам, эта улица находится в одном из жилых кварталов Симферополя, а именно в микрорайоне "Крымская роза". Он добавил, что этот жилой квартал является новым.

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"Символическим является расположение улицы в микрорайоне "Крымская роза", ведь Донецк называют Городом миллиона роз. Кроме того, этот город – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируют высадить аллею роз", – рассказал Козенко.

Решение относительно такого названия улицы приняли на заседании так называемой "Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя".

Инициатором такого шага среди других оккупантов выступил также так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

К слову, боевики в Донецке планируют снести кафе "Сепар". Именно в этом месте любил отдыхать Захарченко и здесь он встретил свою смерть. Вместо заведения установят мемориальный комплекс в честь своего погибшего вождя.

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