Оккупанты Крыма назвали улицу именем главаря боевиков Захарченко, которого взорвали на Донбассе
В оккупированном Крыму одну из улиц Симферополя назовут именем убитого главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.
Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. По его словам, эта улица находится в одном из жилых кварталов Симферополя, а именно в микрорайоне "Крымская роза". Он добавил, что этот жилой квартал является новым.
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"Символическим является расположение улицы в микрорайоне "Крымская роза", ведь Донецк называют Городом миллиона роз. Кроме того, этот город – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируют высадить аллею роз", – рассказал Козенко.
Решение относительно такого названия улицы приняли на заседании так называемой "Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя".
Инициатором такого шага среди других оккупантов выступил также так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
К слову, боевики в Донецке планируют снести кафе "Сепар". Именно в этом месте любил отдыхать Захарченко и здесь он встретил свою смерть. Вместо заведения установят мемориальный комплекс в честь своего погибшего вождя.
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Что известно о ликвидации Александра Захарчека: коротко
- Событие произошло 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар"
- Тут раздался взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.
- Так называемое "МВД "ДНР" объявило в розыск двоих подозреваемых в причастности к преступлению. По их данным, это двое мужчин, которые также 31 августа незадолго до взрыва были в кафе "Сепар". Судя по обнародованным фото, говорится о стариках.
- Служба безопасности Украины обнародовала записи, согласно которым нынешний главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин готовил отстранение Александра Захарченко путем "переворота". На пленках слышно, как лицо, которое СБУ идентифицирует как помощника Пушилина Лаврентьева, с двумя неустановленными лицами обсуждает этот план.