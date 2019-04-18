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      Убийство Захарченко: вместо кафе "Сепар" установят мемориал – фото

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      Место убийства Виталия Захарченко
      Место убийства Виталия Захарченко / Фото из открытых источников

      В центре оккупированного Донецка хотят снести кафе "Сепар", в котором взорвали главаря пророссийских боевиков Донетчины Александра Захарченко.

      На месте заведения установят мемориальный комплекс в честь главаря – об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на "администрацию" нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

      Читайте также: Убийство Захарченко: появилось фото последних секунд жизни главаря боевиков

      Сроки начала работ не уточняются. Также в так называемой ДНР проведут онлайн-голосование, предлагая выбрать один из вариантов мемориального комплекса.

      захарченко днр лнрВозможный вариант мемориала

      захарченко днр лнрВозможный вариант мемориала

      захарченко днр лнрВозможный вариант мемориала

      захарченко днр лнрВозможный вариант мемориала

      захарченко днр лнрВозможный вариант мемориала

      Что известно об убийстве Захарченко?
      31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

      Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковых республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти Донбасса эту информацию опровергла.

      В итоге так называемое "МВД "ДНР" объявило в розыск двух подозреваемых в причастности к преступлению. По их данным, это двое мужчин, которые тоже 31 августа незадолго до взрыва были в кафе "Сепар". Судя по обнародованным фото, говорится о людях пожилого возраста.

      Служба безопасности Украины обнародовала записи, согласно которым нынешний главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин готовил отстранение Александра Захарченко путем "переворота". На пленках слышно, как лицо, которое СБУ идентифицирует как помощника Пушилина Лаврентьева, с двумя неустановленными лицами обсуждает этот план.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Убийство Захарченко Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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