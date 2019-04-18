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      Вбивство Захарченка: замість кафе "Сепар" встановлять меморіал – фото

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      Місце вбивства Віталія Захарченка
      Місце вбивства Віталія Захарченка / Фото з відкритих джерел

      У центрі окупованого Донецька хочуть знести кафе "Сепар", у якому підірвали ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченко.

      На місці закладу встановлять меморіальний комплекс на честь ватажка – про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на "адміністрацію" нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

      Читайте також: Вбивство Захарченка: з'явилось фото останніх секунд життя ватажка бойовиків

      Терміни початку робіт не уточнюються. Також у так званому ДНР проводуть онлайн-голосування, пропонуючи вибрати один з варіантів меморіального комплексу.

      захарченко днр лнр
      Можлививий варіант меморіалу

      захарченко днр лнр
      Можлививий варіант меморіалу

      захарченко днр лнр
      Можлививий варіант меморіалу

      захарченко днр лнр
      Можлививий варіант меморіалу

      захарченко днр лнр
      Можлививий варіант меморіалу

      Що відомо про вбивство Захарченка?31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

      Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

      У підсумку так зване "МВС "ДНР" оголосило у розшук двох підозрюваних у причетності до злочину. За їхніми даними, це двоє чоловіків, які також 31 серпня незадовго до вибуху були у кафе "Сепар". Судячи з оприлюднених фото, мовиться про людей похилого віку. 

      Служба безпеки України оприлюднила записи, відповідно до яких нинішній ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін готував відсторонення Олександра Захарченка шляхом "перевороту". На плівках чути, як особа, яку СБУ ідентифікує як помічник Пушиліна Лаврентьєв, з двома невстановленими особами обговорює цей план.

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      Теги: Новини України Новини Донецька Вбивство Захарченка Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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