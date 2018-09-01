Убийство Захарченко: появились уточненные данные относительно пострадавших и жертв

В результате покушения на главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко 12 человек получили травмы. От взрыва также пострадал глава "Министерства финансов республики".

В спасательной службе "ДНР" сообщили, что в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа погибли 2 человека, ранены – 11, из которых госпитализированы шестеро.

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В то же время в "минздрав ДНР" сообщают о 12 пострадавших.

По уточненной информации, погибли два человека: глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и его охранник. 12 человек получили травмы различной степени тяжести,

– сказал "министр" здравоохранения Александр Оприщенко.

Пятеро пострадавших находятся на лечении в институте хирургии.

"На данный момент угрозы их жизни нет. Пациентам оказывают всю необходимую помощь, семерым пациентам помощь оказали амбулаторно", – сказал Оприщенко.

Также боевики опровергают информацию о смерти главы "Министерства финансов республики" Александра Тимофеева, он получил ранение.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.