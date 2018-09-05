Убийство Захарченко: боевики показали фото подозреваемых

Так называемое "МВД "ДНР" объявило в розыск двух подозреваемых в причастности к убийству главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД" оккупантов.

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В частности, пророссийские боевики разыскивают двух мужчин, которые 31 августа незадолго до взрыва были в кафе "Сепар", где и погиб Захарченко.

Местные сепаратистские СМИ распространили сделанные из видеокамер наблюдения фотографии этих посетителей и обратились к жителям ОРДО за помощью узнать их.

Кроме того, самих мужчин, изображенных на фото, оккупанты призвали добровольно явиться в полицию.

Как видно на скриншотах с камеры видеонаблюдения, подозреваемые – двое мужчин пожилого возраста, о чем свидетельствуют седые волосы и бороды.

Вероятные подозреваемые в убийстве Захарченко

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.