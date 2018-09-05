Взрывчатка была не в ресторане: новые детали в расследовании убийства Захарченко

В российских СМИ появилась информация, что взрывное устройство, которое убило главаря "ДНР", было установлено не внутри кафе "Сепар".

Об этом сообщает "МК", ссылаясь на источник в Донецке, знакомый с ходом расследования.

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Взрывчатка была установлена не внутри кафе "Сепар", а снаружи — над вывеской.

"По последним данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), а снаружи — над вывеской", – пишут СМИ.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.