Взрывчатка была не в ресторане: новые детали в расследовании убийства Захарченко
В российских СМИ появилась информация, что взрывное устройство, которое убило главаря "ДНР", было установлено не внутри кафе "Сепар".
Об этом сообщает "МК", ссылаясь на источник в Донецке, знакомый с ходом расследования.
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Взрывчатка была установлена не внутри кафе "Сепар", а снаружи — над вывеской.
"По последним данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), а снаружи — над вывеской", – пишут СМИ.
Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.
Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.
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