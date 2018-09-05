10:32
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Взрывчатка была не в ресторане: новые детали в расследовании убийства Захарченко

1042 Читати новину українською
Ресторан "Сепар"
Ресторан "Сепар" / Фото из открытых источников

В российских СМИ появилась информация, что взрывное устройство, которое убило главаря "ДНР", было установлено не внутри кафе "Сепар".

Об этом сообщает "МК", ссылаясь на источник в Донецке, знакомый с ходом расследования.

Читайте также: Ликвидация Захарченко: боевики и Россия уже готовят ответ

Взрывчатка была установлена не внутри кафе "Сепар", а снаружи — над вывеской.

"По последним данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), а снаружи — над вывеской", – пишут СМИ.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Убийство Захарченко Новости Донецка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
сегодня, 09:59 100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
Марина Молька
Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
сегодня, 09:01 Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
Інна Жолобович
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1178
Для Трампа настали історичні часи?
сегодня, 08:42 Для Трампа настали історичні часи?
Ігор Лапін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Певица Приходько стала матерью героя
 16 августа 2015 , 12:05
Десятки "титушок" прибыли на границу, через которую будет возвращаться Саакашвили: видео
 9 сентября 2017 , 16:58
Гвардиола сделал сенсационное заявление о своем прошлом
 18 ноября 2016 , 23:34
Топ-новости: Динамо победило Шахтер, Милан разбил Баварию
 23 июля 2017 , 07:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук