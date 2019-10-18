Террорист Бородай рассказал подробности ликвидации Захарченко, Гиви и Моторолы

Один из бывших главарей пророссийских боевиков Донецкой области Александр Бородай рассказал, что к ликвидации боевика Моторолы (Арсена Павлова) украинская власть не имела отношения. Но относительно ликвидации Гиви (Михаила Толстых) и Александра Захарченко, то в этих случаях работали украинские спецслужбы.

Про убийство Моторолы

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"С Моторолой – случай специфичен. Он относится к категории разборок с местным криминалом – стародонецким криминалом, не очень комфортно чувствует себя в нынешнем состоянии ... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет", – рассказал Бородай в интервью на одном из пропагандистских каналов.

Об убийстве Гиви

"С убийством Гиви – там все понятно: это в чистом роде операция СБУ ... это операция с закинутыми агентами, которые выезжали, а потом вернулись. Это как раз – классика", – сказал террорист.

Об убийстве Захарченко

"Захарченко, насколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там был центр очень глубокого залегания ... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить", – сказал Бородай.

Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные ... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве ... Это агенты советского КГБ еще ... Это парадоксально, но факт. Там все арестованные по этому делу – люди глубоко пенсионного возраста,

– заверил один из ексватажкив донецких боевиков.

Что известно о ликвидации Захарченко, Гиви и Моторолы?