Террорист Бородай рассказал подробности ликвидации Захарченко, Гиви и Моторолы
Один из бывших главарей пророссийских боевиков Донецкой области Александр Бородай рассказал, что к ликвидации боевика Моторолы (Арсена Павлова) украинская власть не имела отношения. Но относительно ликвидации Гиви (Михаила Толстых) и Александра Захарченко, то в этих случаях работали украинские спецслужбы.
Про убийство Моторолы
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"С Моторолой – случай специфичен. Он относится к категории разборок с местным криминалом – стародонецким криминалом, не очень комфортно чувствует себя в нынешнем состоянии ... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет", – рассказал Бородай в интервью на одном из пропагандистских каналов.
Об убийстве Гиви
"С убийством Гиви – там все понятно: это в чистом роде операция СБУ ... это операция с закинутыми агентами, которые выезжали, а потом вернулись. Это как раз – классика", – сказал террорист.
Об убийстве Захарченко
"Захарченко, насколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там был центр очень глубокого залегания ... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить", – сказал Бородай.
Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные ... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве ... Это агенты советского КГБ еще ... Это парадоксально, но факт. Там все арестованные по этому делу – люди глубоко пенсионного возраста,
– заверил один из ексватажкив донецких боевиков.
Что известно о ликвидации Захарченко, Гиви и Моторолы?
- Главаря боевиков Донецкой области Александра Захарченко ликвидировали 31 августа 2018. Он погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". По данным СБУ заявили, Захарченко убили или в результате криминальных разборок в среде боевиков, или это работа российских спецслужб. Россия, традиционно, обвинила в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
- Лидера террористической группировки "Сомали" Гиви (Михаила Толстых) взорвали 8 февраля 2017 в его кабинете в оккупированной Макеевке. Гиви погиб от реактивного пехотного огнемета "Шмель". Вследствие выстрела из огнемета в кабинете Толстых вспыхнул пожар, и тело террориста очень обгорело. Оккупанты предполагали, что к ликвидации Гиви был причастен тогдашний советник главы МВД Шкиряк. Впоследствии к российским СМИ обратился боец из батальона "Сомали", который и признался в убийстве Гиви.
- Донецкий боевик Моторола (Арсен Павлов) погиб 16 октября 2016 в результате взрыва в лифте в собственном же доме в оккупированном Донецке. В убийстве боевика оккупанты обвинили некую "украинскую диверсионно-разведывательную группу". Однако в МВД Украины ответственность за убийство положили на сообщников Моторолы.