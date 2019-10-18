Терорист Бородай розповів подробиці ліквідації Захарченка, Гіві та Мотороли
Один з колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що до ліквідації бойовика Мотороли (Арсена Павлова) українська влада не мала стосунку. Але щодо ліквідації Гіві (Михайла Толстих) та Олександра Захарченка, то в цих випадках працювали українські спецслужби.
Про вбивство Мотороли
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"З Моторолою – випадок специфічний. Він відноситься до категорії розбірок з місцевим криміналом – стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має", – розповів Бородай в інтерв’ю одному з пропагандистських каналів.
Про вбивство Гіві
"З вбивством Гіві – там все зрозуміло: це в чистому роді операція СБУ... це операція з закинутими агентами, які виїжджали, а потім повернулися. Це якраз – класика", – сказав терорист.
Про вбивство Захарченка
"Захарченко, наскільки мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити", – сказав Бородай.
Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже вікові... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР виявилися в Києві... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там всі заарештовані у цій справі – люди глибоко пенсійного віку,
– запевнив один з ексватажків донецьких бойовиків.
Що відомо про ліквідацію Захарченка, Гіві та Мотороли?
- Ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка ліквідували 31 серпня 2018 року. Він загинув внаслідок вибуху в донецькому кафе "Сепар". За даними СБУ заявили, Захарченка вбили або в результаті кримінальних розбірок у середовищі бойовиків, або це робота російських спецслужб. Росія, традиційно, звинуватила в ліквідації Захарченко "київську партію війни".
- Лідера терористичного угрупування "Сомалі" Гіві (Михайла Толстих) підірвали 8 лютого 2017 року в його кабінеті в окупованій Макіївці. Гіві загинув від реактивного піхотного вогнемета "Джміль". Внаслідок пострілу з вогнемета в кабінеті Толстих спалахнула пожежа, тож тіло терориста дуже обгоріло. Окупанти припускали, що до ліквідації Гіві був причетний тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк. Згодом до російських ЗМІ звернувся боєць із батальйону "Сомалі", який і зізнався у вбивстві Гіві.
- Донецький бойовик Моторола (Арсен Павлов) загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті у власному ж помешканні в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинуватили якусь "українську диверсійно-розвідувальну групу". Проте в МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли.