17:05
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Терорист Бородай розповів подробиці ліквідації Захарченка, Гіві та Мотороли

      945 Читать новость на русском
      Олександр Бородай
      Олександр Бородай / news.bigmir.net

      Один з колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що до ліквідації бойовика Мотороли (Арсена Павлова) українська влада не мала стосунку. Але щодо ліквідації Гіві (Михайла Толстих) та Олександра Захарченка, то в цих випадках працювали українські спецслужби.

      Про вбивство Мотороли

      Читайте також: За вбивством ватажка бойовиків Захарченка стоїть олігарх Курченко, – журналіст

      "З Моторолою – випадок специфічний. Він відноситься до категорії розбірок з місцевим криміналом – стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має", – розповів Бородай в інтерв’ю одному з пропагандистських каналів.

      Про вбивство Гіві

      "З вбивством Гіві – там все зрозуміло: це в чистому роді операція СБУ... це операція з закинутими агентами, які виїжджали, а потім повернулися. Це якраз – класика", – сказав терорист.

      Про вбивство Захарченка

      "Захарченко, наскільки мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити", – сказав Бородай.

      Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже вікові... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР виявилися в Києві... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там всі заарештовані у цій справі – люди глибоко пенсійного віку,
      – запевнив один з ексватажків донецьких бойовиків.

      Що відомо про ліквідацію Захарченка, Гіві та Мотороли?

      • Ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка ліквідували 31 серпня 2018 року. Він загинув внаслідок вибуху в донецькому кафе "Сепар". За даними СБУ заявили, Захарченка вбили або в результаті кримінальних розбірок у середовищі бойовиків, або це робота російських спецслужб. Росія, традиційно, звинуватила в ліквідації Захарченко "київську партію війни".
      • Лідера терористичного угрупування "Сомалі" Гіві (Михайла Толстих) підірвали 8 лютого 2017 року в його кабінеті в окупованій Макіївці. Гіві загинув від реактивного піхотного вогнемета "Джміль". Внаслідок пострілу з вогнемета в кабінеті Толстих спалахнула пожежа, тож тіло терориста дуже обгоріло. Окупанти припускали, що до ліквідації Гіві був причетний тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк. Згодом до російських ЗМІ звернувся боєць із батальйону "Сомалі", який і зізнався у вбивстві Гіві.
      • Донецький бойовик Моторола (Арсен Павлов) загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті у власному ж помешканні в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинуватили якусь "українську диверсійно-розвідувальну групу". Проте в МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли.
      blog_ava
      Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
      сьогодні
      8105
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Операція Об'єднаних сил Жертви Проросійські бойовики Вбивство Захарченка Вбивство "Гіві" "Моторола"
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 25
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1834
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1418
      Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      сьогодні , 15:30 Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      Марія Бондар 187
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 515
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук