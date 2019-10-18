Терорист Бородай розповів подробиці ліквідації Захарченка, Гіві та Мотороли

Один з колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що до ліквідації бойовика Мотороли (Арсена Павлова) українська влада не мала стосунку. Але щодо ліквідації Гіві (Михайла Толстих) та Олександра Захарченка, то в цих випадках працювали українські спецслужби.

Про вбивство Мотороли

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"З Моторолою – випадок специфічний. Він відноситься до категорії розбірок з місцевим криміналом – стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має", – розповів Бородай в інтерв’ю одному з пропагандистських каналів.

Про вбивство Гіві

"З вбивством Гіві – там все зрозуміло: це в чистому роді операція СБУ... це операція з закинутими агентами, які виїжджали, а потім повернулися. Це якраз – класика", – сказав терорист.

Про вбивство Захарченка

"Захарченко, наскільки мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити", – сказав Бородай.

Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже вікові... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР виявилися в Києві... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там всі заарештовані у цій справі – люди глибоко пенсійного віку,

– запевнив один з ексватажків донецьких бойовиків.

Що відомо про ліквідацію Захарченка, Гіві та Мотороли?