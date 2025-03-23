Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие результаты атаки ВСУ по оккупантам на Херсонщине

В Генштабе рассказали, что поражение врага произошло 21 марта в Днепрянах, что на временно оккупированной территории Херсонской области. Именно там была уничтожена сводная рота обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами,

– отметили военные.

Удар по оккупантам на временно оккупированной территории Херсонской области / Видео Генштаба ВСУ

Защитники отметили, что уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе.

В Генштабе заверили, что летчики Воздушных Сил ВСУ, а также представители других частей Сил обороны, будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, пока в нашей стране не наступит справедливый мир.

К слову, Воздушные силы ВСУ 21 марта также нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке в Донецкой области. В результате был уничтожен личный состав врага, включая десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА.