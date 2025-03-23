Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які результати атаки ЗСУ по окупантах на Херсонщині

У Генштабі розповіли, що ураження ворога сталося 21 березня у Дніпрянах, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Саме там було знищено зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

Внаслідок ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами,

– зазначили військові.

Удар по окупантах на тимчасово окупованій території Херсонської області / Відео Генштабу ЗСУ

Захисники наголосили, що знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

У Генштабі запевнили, що льотчики Повітряних Сил ЗСУ, а також представники інших частин Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир.

До слова, Повітряні сили ЗСУ 21 березня також завдали успішного удару по місцю зосередження російських військових у Торецьку у Донецькій області. Внаслідок цього було знищено особовий склад ворога, включно з десантно-штурмовими групами та операторами БпЛА.