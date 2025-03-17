Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що цим авіаударом Україна шокувала російських пропагандистів і продемонстрували свої потужні можливості. Водночас на Півдні ворог активізував свої дії, зокрема на Херсонському напрямку, де "щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше".

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Це початок нової фази війни

Андрющенко наголосив, що руйнування моста через річку Конка повністю нівелює логістику росіян на цій ділянці.

Це один з ключових мостів, який становив велику загрозу щодо планів ворога форсувати Дніпро і переправитись на інший берег, щоб створити нам певні труднощі,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Також саме цей міст, за його словами, насамперед використовували російські ДРГ, які рухались і далі потрапляли на острови в Дніпрі. Або ж намагались висадитись на контрольованому Україною березі Дніпра в Херсонській області.

Тепер на всіх можливостях щодо подальшого умовного наступу противника через Дніпро українські Повітряні сили поставили хрест,

– наголосив він.

Крім того, російські пропагандисти, як зауважив Андрющенко, активно обговорювали цей авіаудар через те, що він був дуже точним. Тому що, мовляв, навіть росіяни не можуть з такої відстані завдавати влучні удари.

Враховуючи те, що останнім часом ми трохи почали протидіяти ворожим КАБам, у росіян з'явились побоювання, що у наших Повітряних силах є справжні аси, здатні на такі удари. Це означає, що ми можемо завдавати їх і в інших точках логістики противника,

– відзначив керівник Центру вивчення окупації.

Наприклад, на Донеччині, по залізниці, в Запорізькій області. При цьому українці можуть завдавати удари на достатньо великій відстані, щоб гарантувати безпеку нашим власним літакам.

Відповідно маємо обладнання, яке здатне здійснювати не лише точних ударів, але з й потужної руйнівної сили,

– впевнений Петро Андрющенко.

Він додав, що це початок нової фази війни, на якій Україна знову виходить на лінію домінування щодо навіть Повітряних сил.

Нагадаємо, що українські Повітряні сили 5 березня завдали високоточних ударів по пункту управління 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії збройних сил Росії в Олешках Херсонської області. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, зокрема цей удар є продовженням серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу ворога на "шляху визволення тимчасово окупованої території України".