Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що там ворог проявляє високу активність та хоче створити плацдарм для подальших дій.

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Головна мета противника на Херсонщині

Загалом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог інформаційно масштабує свої дії. Будь-які свої рухи росіяни видають за початок якогось незрозумілого "великого" наступу, якого насправді немає.

Важливо! Військовий експерт Роман Світан сказав, що для створення серйозної загрози на Херсонському напрямку противнику потрібно збільшити кількість військ не до 100 – 150 тисяч осіб, а хоча б до пів мільйона.

Речник Української добровольчої армії "Південь" наголосив, що наразі не спостерігається формування ударних підрозділів та накопичення відповідних ресурсів для того, щоб форсувати Дніпро. Сили оборони повністю моніторять ситуацію.

Знаємо ресурсність ворога та його плани. Нині головна мета противника незмінна – зайти на острови. Тут ворог, до речі, теж масштабує свої можливості, розповідаючи в інформаційному просторі про закріплення на деяких островах,

– мовив Братчук.

Окупанти намагаються штурмовими та диверсійно-розвідувальними групами проникнути в острівну зону, закріпитися там, аби мати змогу рухатися далі. Втім, острови під надійним вогневим контролем Сил оборони. За словами Братчука, постійно йде контрбатарейна боротьба, є удари нашої артилерії на випередження. Буквально виносять ворожі пункти управління, бліндажі, позиції.

Зараз не літній місяць, немає зеленки, тому FPV-дрони й артилерія активно працюватиме. У противника небагато шансів. Це квиток в один бік. Навіть на концерт Кобзона не всі встигають доїхати, хіба що доїжджатимуть на концерт до херсонських раків,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Він наголосив, що закріплення росіян на цих маленьких островах недоцільне, адже перекинути туди техніку чи артилерію неможливо.

До слова, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що протягом останніх двох-трьох тижнів знизилася інтенсивність авіаударів керованими бомбами на Півдні України. Втім, ворог збільшив обстріли великокаліберною артилерією та реактивними системами залпового вогню.